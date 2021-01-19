Временно отстраненного от обязанностей председателя Конституционного суд 19 января не пропускают в здание суда. Сначала охрана не пропускала его даже во двор.

Кроме Тупицкого работники Управления государственной охраны не пускают в КСУ и других судей. Об этом сообщили в телеграмм-канале Pavlovsky News.

Интересно Почти 4 миллиона гривен: в КСУ рассказали, сколько Тупицкий заработал в 2020 году

Реакция КСУ

На сайте Конституционного Суда уже отреагировали на недопуск Тупицкого. Там такие действия назвали "очередной попыткой противоправного вмешательства в деятельность председателя КСУ".

"Это воспрепятствование исполнению им своих служебных обязанностей, направленное на блокирование работы КСУ в целом. Указом Президента Украины Александр Тупицкий отстранен от должности судьи Конституционного Суда, административные функции как председателя суда он должен выполнять, поскольку на это его уполномочили судьи Конституционного Суда", – отметили в ведомстве.

В суде также отметили, что охрана не сообщила причину недопуска Тупицкого на его рабочее место.

Неосуществление административных функций председателя суда приведет к дестабилизации работы всего учреждения,

– заявили в КСУ.

Отстранение Тупицкого: главное

Под руководством Тупицкого КСУ отменил ответственность за недостоверное э-декларирование чиновников.

В конце декабря судьи объявили подозрение в совершении воздействия на свидетеля путем подкупа, а также в предоставлении заведомо ложных показаний свидетеля.

Говорится о деле по приватизации Зуевского энергомеханического завода в Донецкой области.

Прокуроры обратились с ходатайством к президенту об отстранении Тупицкого.

29 декабря Зеленский подписал соответствующий указ.

КСУ возмутился и раскритиковал решение президента. Суд назвал его юридически неправомерным.



Главное об Александре Тупицком / Инфографика 24 канала