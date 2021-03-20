Правительство пересмотрит ограничения по работе общественного транспорта в красной зоне карантина. Сейчас его работа там не разрешена.

Такое решение было принято на заседании ТЭБ на НС. К теме Переполненные маршрутки и работающий Эпицентр: как в Киеве придерживаются локдауна Мининфраструктуры вместе с Министерством здравоохранения с другими органами пересмотрят вопрос транспорта. Как курсирует транспорт в красной зоне Регулярные и нерегулярные транспортные перевозки запрещены в красной зоне, то есть работа общественного транспорта не разрешена.

Однако пассажиров можно перевозить в легковушках. Однако не более 5 человек, включая водителя, но без учета детей.

Также разрешено курсировать служебным или арендованным автотранспортом в пределах количества сидячих мест при условии информирования полиции.

Спецжелезнодорожные рейсы во внутреннем сообщении курсируют по согласованию с Минздравом и Мининфраструктуры. Зато спецжелезнодорожные рейсы в пригородном сообщении – по согласованию с ОГА. Карантин в Украине: что известно В Украине до 30 апреля продлили адаптивный карантин. Сейчас в красной зоне находятся Киев, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Одесская и Черновицкая области.

В оранжевой – Винницкая, Днепропетровская, Донецкая, Киевская, Львовская, Николаевская, Полтавская, Сумская, Тернопольская, Хмельницкая, Черкасская.

Кроме того, локдаун ввели в Киеве и Львовской области.