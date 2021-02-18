Ограничение полномочий Витренко Рада может пересмотреть уже завтра
Верховная Рада завтра, 19 февраля, может пересмотреть закон об ограничении полномочий исполняющего обязанности министра энергетики Юрия Витренко.
Источник:LB.ua
Комитет Верховной Рады Украины по вопросам организации государственной власти в пятницу собирается на экстренное заседание. Основная тема мероприятия – ветированный президентом закон о госслужбе 4531.
К теме Зеленский ветировал закон о проведении конкурсов на госслужбу
Подробнее о заседании комитета
Об этом рассказал заместитель главы органа, народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура. По его словам, заседание комитета назначено экстренно. Начнется оно в 9:15.
Предложения президента или учитываются, или нужно преодолевать вето президента (300 голосов). Понятно, что предложения президента будут учтены,
– заметил Качура.
Обратите внимание Попытка номер 3: Верховная Рада может вернуться к назначению Витренко вице-премьером
Ветирование закона о государственной службе и отношение к нему Витренко: главное
- Владимир Зеленский ветировал его 18 февраля. Полное название закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно возобновления проведения конкурсов на занятие должностей государственной службы и других вопросов государственной службы".
- Ранее Рада проголосовала только за небольшое расширение полномочий. А именно за поправку, которая дает право исполняющему обязанности министра принимать решение о распоряжении бюджетными средствами.
- Также исполняющему обязанности позволили подписывать приказы министерства, в случае если он находится в таком статусе до 60 дней.
- Прежде всего это было сделано с той целью, чтобы Витренко смог подписать приказы о выплате задолженности по зарплате шахтерам.
- Соавтор закона, народная избранница от "Батькивщины" Елена Шкрум заявила, что Юрий Витренко сможет в течение 60-ти дней исполнять обязанности министра по вопросам энергетики с ограниченными полномочиями после вступления в силу закона 4531. Новый "отсчет" в 60 дней начнется после вступления в действие закона.
Поделиться новостью