Верховная Рада завтра, 19 февраля, может пересмотреть закон об ограничении полномочий исполняющего обязанности министра энергетики Юрия Витренко.

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам организации государственной власти в пятницу собирается на экстренное заседание. Основная тема мероприятия – ветированный президентом закон о госслужбе 4531.

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Подробнее о заседании комитета

Об этом рассказал заместитель главы органа, народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура. По его словам, заседание комитета назначено экстренно. Начнется оно в 9:15.

Предложения президента или учитываются, или нужно преодолевать вето президента (300 голосов). Понятно, что предложения президента будут учтены,

– заметил Качура.

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