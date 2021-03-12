Ограничения красной зоны: в Виннице ужесточают карантин
В Виннице с 13 марта усилят карантин. Все из-за стремительного увеличения количества новых случаев коронавируса. В городе будут действовать некоторые ограничения красного уровня.
Источник:Винницкий городской совет
Такое решение приняли 12 марта.
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Что запретят
- массовые культурные и развлекательные мероприятия;
- работу спортивных заведений. Нельзя будет принимать клиентов в спортзалах и фитнес-центрах, бассейнах.
Карантин в Виннице / Фото Винницкого городского совета
Коронавирус в Виннице: что известно
- По состоянию на 12 марта в городе выявили 337 новых случаев COVID-19. В больницах заняты 709 койкомест из имеющихся 805.
- В Винницкой области с начала пандемии заболели более 44 тысяч человек. Около 29 тысяч больных уже выздоровели, но 764 – умерли.
- За сутки в Винницкой области обнаружили 940 случаев инфицирования.
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