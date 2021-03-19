У предпринимателя забрали 14 миллионов на "7 километре" под Одессой
В Одессе произошло разбойное нападение на предпринимателя с рынка "7 километр". В мужчину стреляли и отобрали 14 миллионов гривен. Инцидент произошел ориентировочно в 12 часов дня 18 марта.
Источник:"Думская"
Нападение произошло на автостоянке "7 километра". Пострадал житель Черноморска, который продает на рынке текстильные изделия.
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Как произошло нападение
- Мужчина сидел в своем автомобиле Mercedes Vito и увидел, что к нему подбежали 4 человека в масках.
- У них был травматический пистолет, а также газовый баллончик, который сразу использовали.
- Злоумышленники нанесли телесные повреждения – раны и химический ожог глаз.
- Впоследствии люди в масках забрали 14 миллионов гривен и скрылись на автомобиле Chrysler Voyager.
Действия полиции
Правоохранители Одесской области начали операцию "Перехват" и пытаются найти преступников. Кроме этого, уже открыли производство по статье о разбое. Если злоумышленников смогут поймать, им грозит 12 лет тюрьмы и конфискация всего имущества. Было ли это ограбление спланированным заранее – неизвестно.
Сейчас официальных комментариев от полиции нет. Когда появится больше информации, мы сообщим.
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