В Одессе произошло разбойное нападение на предпринимателя с рынка "7 километр". В мужчину стреляли и отобрали 14 миллионов гривен. Инцидент произошел ориентировочно в 12 часов дня 18 марта.

Нападение произошло на автостоянке "7 километра". Пострадал житель Черноморска, который продает на рынке текстильные изделия.

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Как произошло нападение

Мужчина сидел в своем автомобиле Mercedes Vito и увидел, что к нему подбежали 4 человека в масках.

У них был травматический пистолет, а также газовый баллончик, который сразу использовали.

Злоумышленники нанесли телесные повреждения – раны и химический ожог глаз.

Впоследствии люди в масках забрали 14 миллионов гривен и скрылись на автомобиле Chrysler Voyager.

Действия полиции

Правоохранители Одесской области начали операцию "Перехват" и пытаются найти преступников. Кроме этого, уже открыли производство по статье о разбое. Если злоумышленников смогут поймать, им грозит 12 лет тюрьмы и конфискация всего имущества. Было ли это ограбление спланированным заранее – неизвестно.

Сейчас официальных комментариев от полиции нет. Когда появится больше информации, мы сообщим.

Важно! 18 марта на этом же рынке грабители отобрали у мужчины сумку с 200 тысячами гривен. После этого случая правоохранители также объявили план "Перехват".