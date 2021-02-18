Генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что ее ведомство поставило себе цель до конца 2021 года закончить следствие по основным делам Майдана. Она пообещала объективно вести следственные действия.

Ирина Венедиктова заявила, что Генеральная прокуратура очень активно движется в вопросе следствия по делам Майдана. Об этом она сообщила во время выступления в Раде 18 февраля.

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Генпрокурор отметила, что с момента назначения на должность, она почти год занималась делами Майдана.

По ее словам, за это время в три раза выросло число подозреваемых, втрое выросло количество уголовных производств.

Это ежедневный труд. Мы себе ставим целью до конца 2021 года закончить следствие по основным делам Майдана. Мы движемся очень активно здесь и это наша гордость на самом деле,

– сказала Ирина Венедиктова.

Следствие будет объективным

Она также пообещала четко и объективно вести следственные действия. Генпрокурор заверила, что ОГП не поддается никакому влиянию.

Ирина Венедиктова добавила, что и следователи ГБР, и прокуроры Офиса генерального прокурора выполняют свою работу добросовестно.

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