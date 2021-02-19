Огонь на Донбассе: Данилов объяснил, кто и как принимает решения
Несмотря на договоренности о перемирии на Донбассе, российские наемники не прекращают обстрелы позиций ВСУ. Как украинские военные принимают решение об огоне – читайте дальше.
Источник:24 канал
Каждый командир отвечает за своих подчиненных. Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил на брифинге 19 февраля.
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Он также заверил, что каждый командир имеет право принимать собственное решение, однако если оно – в пределах его компетенции.
Если речь идет об угрозе жизни военных, каждый командир имеет право принять решение об ответном огне,
– подчеркнул Данилов.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны также отметил, что в случае опасности для военнослужащих ВСУ, решения принимаются мгновенно.
Обострение ситуации на Донбассе
- Враг прицельно обстреливает позиции Вооруженных сил Украины почти каждый день. Стреляют из гранатометов, пулеметов и снайперского оружия.
- Из-за этого 11 украинских защитников погибли. Бойцам ВСУ приходится давать адекватный ответ на действия противника.
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