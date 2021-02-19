Несмотря на договоренности о перемирии на Донбассе, российские наемники не прекращают обстрелы позиций ВСУ. Как украинские военные принимают решение об огоне – читайте дальше.

Каждый командир отвечает за своих подчиненных. Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил на брифинге 19 февраля.

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Он также заверил, что каждый командир имеет право принимать собственное решение, однако если оно – в пределах его компетенции.

Если речь идет об угрозе жизни военных, каждый командир имеет право принять решение об ответном огне,

– подчеркнул Данилов.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны также отметил, что в случае опасности для военнослужащих ВСУ, решения принимаются мгновенно.

Важно! Ранее украинский премьер Денис Шмыгаль заявил, что украинских военных в зоне ООС не штрафуют, если они открывают огонь в ответ на обстрелы боевиков.

Обострение ситуации на Донбассе