В Первомайске Николаевской области удалось полностью ликвидировать пожар в гипермаркете "Эпицентр". Здание загорелось днем 2 февраля в результате поджога.

Источник: ГСЧС

Уже в 18:30 чрезвычайники сообщили, что смогли полностью потушить пламя. Жертв или пострадавших в результате пожара нет.

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Сейчас правоохранители выясняют мотивы совершения преступления. В полиции Николаева отметили, что проверяют все возможные версии.

Ранее в "Эпицентре" сообщали, что злоумышленник, совершивший поджог мог иметь сообщника. Однако правоохранители эту информацию не подтвердили.

Важно! Полиция ищет свидетелей пожара. Если вы были в "Эпицентре" в момент совершения поджога и если у вас есть важная для следствия информация, звоните 0512 53 19 03, 066193 61 89 или 102.

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