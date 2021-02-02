Огонь в "Эпицентре" в Первомайске полностью потушили: что известно
В Первомайске Николаевской области удалось полностью ликвидировать пожар в гипермаркете "Эпицентр". Здание загорелось днем 2 февраля в результате поджога.
Источник: ГСЧС
Уже в 18:30 чрезвычайники сообщили, что смогли полностью потушить пламя. Жертв или пострадавших в результате пожара нет.
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Сейчас правоохранители выясняют мотивы совершения преступления. В полиции Николаева отметили, что проверяют все возможные версии.
Ранее в "Эпицентре" сообщали, что злоумышленник, совершивший поджог мог иметь сообщника. Однако правоохранители эту информацию не подтвердили.
Что известно про поджигателя "Эпицентра" в Первомайске
- Поджигателем оказался 37-летний мужчина. Он пришел в гипермаркет с ножом и топором.
- Его пытался задержать охранник, однако поджигатель ранил его и скрылся из здания.
- На улице его догнали другие сотрудники охраны. Одного из них поджигатель снова ударил топором.
- Злоумышленника задержали и доставили в отделение полиции, ему грозит пожизненное лишение свободы.
- В ближайшее время ему объявят о подозрении в совершении преступлений и изберут меру пресечения.
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