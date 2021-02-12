У Венедиктовой вызывают руководство НАБУ, чтобы забрать дело Татарова, – Бутусов
Офис генпрокурора вызывает на допрос руководство Национального антикоррупционного бюро, в частности, его директора Артема Сытника. Все потому, что якобы в НАБУ хотят забрать дело заместителя главы Офиса Президента Олега Татарова.
Источник:фейсбук Юрия Бутусова
Заместитель генерального прокурора Алексей Симоненко, которого связывают с Татаровым, и прокурор Юрий Розанов вызвали на допрос в качестве свидетелей старшего детектива НАБУ Руслана Габриеляна, начальника Главного подразделения детективов Андрея Калужинского и Сытника.
К теме Офис генпрокурора пожаловался, что НАБУ не отдает материалы по делу Татарова и Микитася
Что рассказал Бутусов
Журналист подчеркнул, что, вызывая свидетелями руководителей, которые ведут расследования и управляют НАБУ, Татаров решил изобразить конфликт интересов в деле, а также забрать под этим предлогом дело у НАБУ. Кроме того, Бутусов добавил, что по закону не может быть кто-либо одновременно и процессуальной стороной в деле, и свидетелем.
Наглое правовое беззаконие с целью "отмазать" заместителя главы Офиса Президента Олега Татарова происходит прямо сейчас – смотрите все – общество, дипломаты... Это не шутка и не прикол,
– написал журналист.
Вызывая свидетелей, ответственных за расследование, дело, вероятно, заберут.
"Представьте себе цинизм. Представьте себе безнаказанность и вседозволенность, которую себе позволяет банда Татарова и Симоненко. Они уверены, что ни генпрокурор Венедиктова, ни президент Зеленский, ни глава ОП Ермак и никто другой в государстве им не помешают", – подытожил Бутусов.
Кроме того, он обнародовал соответствующие документы о вызове на допрос руководства НАБУ.
Дело Татарова: коротко
- Татарова подозревают в причастности к коррупционным сделкам экс-нардепа Максима Микитася.
- В декабре 2020 года Печерский суд Киева решил передать дело Татарова от НАБУ Государственному бюро расследований. Впоследствии Офис генпрокурора отдал его Службе безопасности Украины.
- В НАБУ отметили, что Офис генпрокурора осуществляет "беспрецедентное в истории вмешательство в расследование".
Поделиться новостью