Офис генпрокурора вызывает на допрос руководство Национального антикоррупционного бюро, в частности, его директора Артема Сытника. Все потому, что якобы в НАБУ хотят забрать дело заместителя главы Офиса Президента Олега Татарова.

Заместитель генерального прокурора Алексей Симоненко, которого связывают с Татаровым, и прокурор Юрий Розанов вызвали на допрос в качестве свидетелей старшего детектива НАБУ Руслана Габриеляна, начальника Главного подразделения детективов Андрея Калужинского и Сытника.

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Что рассказал Бутусов

Журналист подчеркнул, что, вызывая свидетелями руководителей, которые ведут расследования и управляют НАБУ, Татаров решил изобразить конфликт интересов в деле, а также забрать под этим предлогом дело у НАБУ. Кроме того, Бутусов добавил, что по закону не может быть кто-либо одновременно и процессуальной стороной в деле, и свидетелем.

Наглое правовое беззаконие с целью "отмазать" заместителя главы Офиса Президента Олега Татарова происходит прямо сейчас – смотрите все – общество, дипломаты... Это не шутка и не прикол,

– написал журналист.

Вызывая свидетелей, ответственных за расследование, дело, вероятно, заберут.

"Представьте себе цинизм. Представьте себе безнаказанность и вседозволенность, которую себе позволяет банда Татарова и Симоненко. Они уверены, что ни генпрокурор Венедиктова, ни президент Зеленский, ни глава ОП Ермак и никто другой в государстве им не помешают", – подытожил Бутусов.

Кроме того, он обнародовал соответствующие документы о вызове на допрос руководства НАБУ.