Венедиктова обратилась в суд в Гааге из-за преследования журналистов в оккупированном Крыму
Офис генпрокурора обратился в Международный уголовный суд из-за преследования журналистов в оккупированном Крыму. Обращение подписали генпрокурор Ирина Венедиктова, руководитель прокуратуры Автономной Республики Крым и города Севастополя Игорь Поночовный и исполнительный директор Украинского Хельсинского союза по правам человека Александр Павличенко.
Источник:Офис генпрокурора
Сообщение касается серьезных нарушений должностных лиц России в отношении украинских и иностранных работников СМИ.
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В прокуратуре проанализировали тысячи статей
Органы прокуратуры и правозащитные организации ежедневно делают колоссальную работу по сбору доказательств, доказывающих нарушение РФ международного гуманитарного права в оккупированном Крыму и на Донбассе, ее причастность и содействие в совершении военных преступлений и преступлений против человечности,
– отметила Венедиктова.
Чтобы сформировать обращение в Гаагу, проанализировали тысячи статей и документов из интернета, отчеты межправительственных и неправительственных организаций. Также проработали открытые России уголовные производства.
О чем говорится в сообщении в суд в Гааге:
- Изложены факты преследования и репрессий журналистов, которые объективно освещали процесс оккупации Крыма и открыто выступали против вооруженной агрессии России.
- Журналисты стали жертвами незаконных задержаний, насильственного перемещения из оккупированной территории, депортации, лишение права на справедливый суд, бесчеловечного обращения и посягательства на их жизнь и здоровье.
- Количество СМИ уменьшено в 13 раз с 3 тысяч в начале 2014 года до 232 весной 2015 года.
- Зафиксировано более 300 случаев преследования журналистов.
- В течение 2014 – 2020 годов прокуратура АР Крым и города Севастополя инициировала 21 уголовное производство по меньшей мере 42 фактов нарушения прав журналистов и других представителей СМИ на территории временно оккупированного полуострова Крым.
- По крайней мере треть из них начата по факту препятствования законной профессиональной деятельности журналистов.
- Уже сообщено 13 подозрений в совершении преступлений в отношении сотрудников СМИ.
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Кто среди подозреваемых
Это представители незаконно созданного вооруженного формирования "Самооборона Крыма", также бывшие работники СБУ, перешедшие на сторону страны-агрессора, судьи оккупационных судов.
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