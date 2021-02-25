Офис генпрокурора обратился в Международный уголовный суд из-за преследования журналистов в оккупированном Крыму. Обращение подписали генпрокурор Ирина Венедиктова, руководитель прокуратуры Автономной Республики Крым и города Севастополя Игорь Поночовный и исполнительный директор Украинского Хельсинского союза по правам человека Александр Павличенко.

Сообщение касается серьезных нарушений должностных лиц России в отношении украинских и иностранных работников СМИ.

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В прокуратуре проанализировали тысячи статей

Органы прокуратуры и правозащитные организации ежедневно делают колоссальную работу по сбору доказательств, доказывающих нарушение РФ международного гуманитарного права в оккупированном Крыму и на Донбассе, ее причастность и содействие в совершении военных преступлений и преступлений против человечности,

– отметила Венедиктова.

Чтобы сформировать обращение в Гаагу, проанализировали тысячи статей и документов из интернета, отчеты межправительственных и неправительственных организаций. Также проработали открытые России уголовные производства.

Важно! Это уже 16-е сообщение, Украина направляет в Офис прокурора МУС о нарушениях международного гуманитарного права в оккупированном Крыму и на оккупированной части Донбасса.

О чем говорится в сообщении в суд в Гааге:

Изложены факты преследования и репрессий журналистов, которые объективно освещали процесс оккупации Крыма и открыто выступали против вооруженной агрессии России.

Журналисты стали жертвами незаконных задержаний, насильственного перемещения из оккупированной территории, депортации, лишение права на справедливый суд, бесчеловечного обращения и посягательства на их жизнь и здоровье.

Количество СМИ уменьшено в 13 раз с 3 тысяч в начале 2014 года до 232 весной 2015 года.

Зафиксировано более 300 случаев преследования журналистов.

В течение 2014 – 2020 годов прокуратура АР Крым и города Севастополя инициировала 21 уголовное производство по меньшей мере 42 фактов нарушения прав журналистов и других представителей СМИ на территории временно оккупированного полуострова Крым.

По крайней мере треть из них начата по факту препятствования законной профессиональной деятельности журналистов.

Уже сообщено 13 подозрений в совершении преступлений в отношении сотрудников СМИ.

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Кто среди подозреваемых

Это представители незаконно созданного вооруженного формирования "Самооборона Крыма", также бывшие работники СБУ, перешедшие на сторону страны-агрессора, судьи оккупационных судов.