В офисе Совета Европы в Украине появился новый глава
Стало известно имя нового главы Офиса Совета Европы в Украине. Им стал представитель Дании Стен Норлов.
Источник: представительство Украины при Совете Европы
Постоянное представительство Украины при СЕ на своей странице в фейсбук заявил о назначении Норлова главой Офиса в Украине. Об этом объявила Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич.
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Кто поздравил Норлова
► Постоянный представитель Украины в Совете Европы Борис Тарасюк одобрил его кандидатуру. Он поздравил датского дипломата с началом работы.
► Турция также присоединилась к поздравлениям по случаю назначения нового Главы Офиса СЕ в Украине, говорится в сообщении.
► В то же время, постоянная делегация Верховной Рады в ПАСЕ приветствовала решение о назначении и заявила об ожиданиях прибытия Норлова в Киев. Об этом они сообщили в Фейсбуке.
Ожидаем активное сотрудничество с офисом Совета Европы в Украине и расширение палитры программ Совета Европы для Украины! Члены Постоянной делегации будут рады встрече с новым главой Офиса в ближайшее время,
– говорится в сообщении.
Кроме этого Генеральный Секретарь Совета Европы сообщила, что прекращают мандат Специального советника Генсека по вопросам Украины Режи Брия и поблагодарила за его работу.
Что известно об офисе Совета Европы?
Офис Совета Европы в Украине способствует реализации миссии Совета Европы в стране по защите прав человека, а также поддержке демократии и обеспечению верховенства права. Кроме этого, он осуществляет координацию и обеспечивает реализацию проектов и программ сотрудничества.
Сейчас офис координирует реализацию в Украине 17 различных тематических проектов Совета Европы, в том числе 4 проектов при финансовой поддержке Европейского Союза.
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