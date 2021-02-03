Стало известно имя нового главы Офиса Совета Европы в Украине. Им стал представитель Дании Стен Норлов.

Источник: представительство Украины при Совете Европы

Постоянное представительство Украины при СЕ на своей странице в фейсбук заявил о назначении Норлова главой Офиса в Украине. Об этом объявила Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич.

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Кто поздравил Норлова

► Постоянный представитель Украины в Совете Европы Борис Тарасюк одобрил его кандидатуру. Он поздравил датского дипломата с началом работы.

► Турция также присоединилась к поздравлениям по случаю назначения нового Главы Офиса СЕ в Украине, говорится в сообщении.

► В то же время, постоянная делегация Верховной Рады в ПАСЕ приветствовала решение о назначении и заявила об ожиданиях прибытия Норлова в Киев. Об этом они сообщили в Фейсбуке.

Ожидаем активное сотрудничество с офисом Совета Европы в Украине и расширение палитры программ Совета Европы для Украины! Члены Постоянной делегации будут рады встрече с новым главой Офиса в ближайшее время,

– говорится в сообщении.

Кроме этого Генеральный Секретарь Совета Европы сообщила, что прекращают мандат Специального советника Генсека по вопросам Украины Режи Брия и поблагодарила за его работу.

Справка. Офис Совета Европы в Украине официально начал работу 6 октября 2006 года. Его статус определили в меморандуме взаимопонимания между правительством Украины и Советом Европы о создании в Украине офиса Совета Европы и его правового статуса.