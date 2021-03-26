В Офисе Президента сообщили, что 26 марта Совет нацбезопасности и обороны собираться не планирует. Однако подготовка к следующему заседанию уже активно продолжается.

Об этом заявили в пресс-службе ОПУ, а также источники, имеющие отношение к подготовке заседаний СНБО. Дата следующего собрания пока не известна.

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Сейчас идет усиленная подготовка, прорабатывают необходимые документы.

Заседание планировали собирать раз или два в месяц

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов сообщал, что заседания Совета нацбезопасности будут собираться раз или дважды в месяц. Это произойдет в случае, когда будут возникать насущные вопросы. В плановом режиме пятница – это день СНБО.

На последнем заседании ввели санкции против Януковича и Азарова

Отметим, что последний раз СНБО собиралась 19 марта. Тогда ввели санкции против ряда бывших чиновников, среди которых Виктор Янукович, Николай Азаров, Виктор Пшонка, Дмитрий Табачник.

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Также ограничения ввели против бывших правоохранителей, которые изменили присяге и перешли на сторону оккупанта. Касались санкции и 19 недродобывающих компаний.

После заседания Данилов сообщил, что не исключает, что в следующий раз СНБО может собраться по вопросу коронавируса и жесткого карантина.