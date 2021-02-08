Сам не смог доказать: в Офисе Президента прокомментировали решение суда по Тупицкому
В офисе Президента заявили, что отстраненный глава КСУ Александр Тупицкий публично дискредитирует государственные институты. Он даже не обосновал некорректность его недопуска в здание КСУ.
Источник:Укринформ
Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что Тупицкий не может юридически обосновать собственные претензии. Поэтому он пытается дискредитировать государственные институты.
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Еще раз, Тупицкий не смог доказать состоятельность собственных претензий в юридической плоскости и поэтому снова прибегает к инструментам публичной дискредитации государственных институтов,
– подчеркнул Подоляк.
Кроме того, Подоляк опроверг заявление, что судьи КСУ якобы не могут получить зарплату, пока Тупицкого не впустят в КСУ.
Отстранение Тупицкого: что известно
- Тупицкого с поста главы КСУ отстранили 29 декабря. Указ подписал президент Владимир Зеленский.
- 19 января Тупицкий будто ничего не случилось пришел на работу. Однако его не впустили в здание КСУ.
- Сейчас Тупицкий якобы работает дистанционно. При этом он продолжает получать зарплату.
- Украинские СМИ сообщили, что Офис генпрокурора будет просить Зеленского продлить срок отстранения Тупицкого от должности еще на 2 месяца.
- В Офисе Президента заявили, что этически Тупицкий уже не может быть ни главой, ни судьей КСУ.
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