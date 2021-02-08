В офисе Президента заявили, что отстраненный глава КСУ Александр Тупицкий публично дискредитирует государственные институты. Он даже не обосновал некорректность его недопуска в здание КСУ.

Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что Тупицкий не может юридически обосновать собственные претензии. Поэтому он пытается дискредитировать государственные институты.

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Еще раз, Тупицкий не смог доказать состоятельность собственных претензий в юридической плоскости и поэтому снова прибегает к инструментам публичной дискредитации государственных институтов,

– подчеркнул Подоляк.

Кроме того, Подоляк опроверг заявление, что судьи КСУ якобы не могут получить зарплату, пока Тупицкого не впустят в КСУ.

Обратите внимание! Скандально известный Административный суд Киева 8 января отказался удовлетворять судебный иск Тупицкого. Глава КСУ пытался доказать, что его противоправно не впускают в здание КСУ. Однако в суде заявили, что истец не предоставил "надлежащих и допустимых доказательств".

Отстранение Тупицкого: что известно



Кто такой Александр Тупицкий / Инфографика 24 канала