Идеальный для Украины: в ОПУ отреагировали на разговор Байдена и Путина
В Офисе Президента прокомментировали первый разговор президента США Джозефа Байдена и главы России Владимира Путина. В частности, его считают идеальным для интересов Украины.
Источник: "Украинская правда"
Советник председателя Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что разговор между лидерами стран является своеобразным сигналом о возвращении администрации Байдена в мировую повестку дня с традиционными ценностями. По его словам, новый президент США сразу активно включился в глобальные дела.
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Как отметил представитель ОП, разговор президентов был гораздо шире, чем его формальная причина – стратегическое разоружение.
Его наполнение было, мягко говоря, гораздо шире и объемнее и выглядит идеальным для интересов Украины,
– подчеркнул он.
Подоляк отметил, что Байден подтвердил поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.
Отношения США и России
Советник председателя ОП рассказал, что Россия имеет лишь одну возможность для нормальных отношений с Америкой и всем миром. В частности, это полное прекращение агрессивной политики. По словам Подоляка, в первую очередь говорится об агрессии России в отношении Украины и возвращение всех оккупированных территорий.
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Как отметил представитель Офиса Президента, лидер США очень "четко и предметно" акцентировал на этом вопросе.
Телефонный разговор Путина и Байдена: что известно
- Джозеф Байден 26 января 2021 года впервые с момента вступления в должность президента США разговаривал с Владимиром Путиным.
- Лидеры говорили о двусторонних отношениях и договорились продолжать контакты. Также они обсудили борьбу с пандемией COVID-19 и сотрудничество в торгово-экономической области. Не обошли президенты вниманием и Украину.
- Руководители США и России почти договорились продлить действие ядерного соглашения.
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