В Офисе Президента прокомментировали первый разговор президента США Джозефа Байдена и главы России Владимира Путина. В частности, его считают идеальным для интересов Украины.

Источник: "Украинская правда"

Советник председателя Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что разговор между лидерами стран является своеобразным сигналом о возвращении администрации Байдена в мировую повестку дня с традиционными ценностями. По его словам, новый президент США сразу активно включился в глобальные дела.

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Как отметил представитель ОП, разговор президентов был гораздо шире, чем его формальная причина – стратегическое разоружение.

Его наполнение было, мягко говоря, гораздо шире и объемнее и выглядит идеальным для интересов Украины,

– подчеркнул он.

Подоляк отметил, что Байден подтвердил поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Отношения США и России

Советник председателя ОП рассказал, что Россия имеет лишь одну возможность для нормальных отношений с Америкой и всем миром. В частности, это полное прекращение агрессивной политики. По словам Подоляка, в первую очередь говорится об агрессии России в отношении Украины и возвращение всех оккупированных территорий.

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Как отметил представитель Офиса Президента, лидер США очень "четко и предметно" акцентировал на этом вопросе.

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