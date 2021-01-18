Заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква заявил, что уже есть точно определенная дата проведения Крымской платформы. Так, саммит состоится накануне Дня Независимости Украины – 23 августа 2021 года.

Мы не проводим саммит ради саммита, – Жовква

Офис Президента работает с МИД для подготовки приглашений мировым лидерам, а также в вопросах концепции, программы саммита и всех организационных моментов. Об этом Жовква заявил в интервью ТСН.

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Времени мало, но еще немного есть. Без сомнения, этот саммит станет топ событием. Но подчеркну, что мы не проводим саммит ради саммита. Нам не нужно провести встречу и снова забыть об этой теме,

– подчеркнул политик.

Он добавил, что после Крымской платформы должна появиться соответствующая Декларация, "Что еще важнее – скоординированный международный инструментарий для деоккупации Крыма и защиты прав украинцев в Крыму".

Саммит объединят с празднованием Дня Независимости

24 августа украинцы будут праздновать 30-ю годовщину независимости нашего государства. Поэтому два события планируют объединить.

"Саммит Крымской платформы состоится 23 августа, а 24 августа – традиционные торжества по случаю 30-й годовщины Дня независимости Украины", – добавил Жовква.