Саммит "нормандской четверки": в ОП надеются на его проведение в 2021 году
В Офисе Президента Украины надеются, что новый саммит лидеров "нормандской четверки" может состояться в 2021 году. На встрече будут вести дискуссии о войне на Донбассе и искать решения, как достичь мира на этих территориях.
Украина очень рассчитывает на поддержку Германии и Франции. Об этом заявил заместитель главы Офиса Президента и дипломатический советник главы государства Игорь Жовква в статье "Зеркала недели".
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Что заявил Жовква
Мы ставим цель в 2021 году провести следующий саммит в нормандском формате. Его стратегической задачей будет обсуждение ключевого вопроса – установление мира на Донбассе на украинских условиях,
– сказал он.
Жовква добавил, что работа над реализацией договоренностей, достигнутых лидерами на прошедшем парижском саммите 9 декабря 2019 года, до сих пор продолжается. Параллельно Украина будет работать над усилением международного давления на Россию, чтобы заставить ее выполнять собственные обязательства.
"Тактические задачи" по ситуации на Донбассе
- Сохранение режима тишины.
- Активация работы Трехсторонней контактной группы.
- Обмен пленными и обеспечение доступа к ним представителей Международного комитета Красного Креста и других гуманитарных организаций.
- Полноценное открытие новых контрольных пунктов въезда-выезда на линии разграничения.
- Отвод сил и разминирование на согласованных участках.
- Обеспечение беспрепятственного доступа наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на оккупированные территории.
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