В Офисе Президента Украины надеются, что новый саммит лидеров "нормандской четверки" может состояться в 2021 году. На встрече будут вести дискуссии о войне на Донбассе и искать решения, как достичь мира на этих территориях.

Украина очень рассчитывает на поддержку Германии и Франции. Об этом заявил заместитель главы Офиса Президента и дипломатический советник главы государства Игорь Жовква в статье "Зеркала недели".

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Что заявил Жовква

Мы ставим цель в 2021 году провести следующий саммит в нормандском формате. Его стратегической задачей будет обсуждение ключевого вопроса – установление мира на Донбассе на украинских условиях,

– сказал он.

Жовква добавил, что работа над реализацией договоренностей, достигнутых лидерами на прошедшем парижском саммите 9 декабря 2019 года, до сих пор продолжается. Параллельно Украина будет работать над усилением международного давления на Россию, чтобы заставить ее выполнять собственные обязательства.

"Тактические задачи" по ситуации на Донбассе

Сохранение режима тишины.

Активация работы Трехсторонней контактной группы.

Обмен пленными и обеспечение доступа к ним представителей Международного комитета Красного Креста и других гуманитарных организаций.

Полноценное открытие новых контрольных пунктов въезда-выезда на линии разграничения.

Отвод сил и разминирование на согласованных участках.

Обеспечение беспрепятственного доступа наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на оккупированные территории.

Обратите внимание! Ранее глава Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что саммит лидеров "нормандской четверки" могут провести до конца января 2021 года. С датой проведения встречи сейчас определяются. Подробнее об этом – читайте по ссылке.