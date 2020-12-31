В офисе генпрокурора назвали ложью заявление НАБУ о защите экс-министра Злочевского. В Бюро отметили, что бывший чиновник может избежать наказания из-за протекции прокуроров.

Заявление НАБУ в Офисе генпрокурора раскритиковали

Заявление Национального антикоррупционного бюро у Ирины Венедиктовой назвали "непрофессиональной риторикой". Соответствующее заявление Офис генпрокурора обнародовал в телеграмме.

К теме В НАБУ заявили, что Офис генпрокурора хочет защитить Злочевского и показали видео подкупа

Сегодня в СМИ появилась новость о том, что Офис генпрокурора пытается защитить экс-министра экологии времен Януковича. Хотим предостеречь авторов этой фантастической заметки – введение общества в заблуждение и сознательно спланированная фальсификация фактов не делает чести офицерам правоохранительных органов Украины,

– заметили прокуроры.

Печерский суд обязал передать производство в другой орган

В офисе генпрокурора пояснили, что 24 декабря Печерский суд тайно, без участия САП, обязал генпрокурора передать производство в отношении Злочевского из НАБУ в другой орган досудебного расследования.

Прокуроры подали апелляцию на это постановление суда.

Ни генпрокурором Венедиктовой, ни кем-либо другим из числа руководства офиса генерального прокурора не принималось решения об изменении подследственности в уголовном производстве. Любая информация, которая прямо или косвенно подтверждает это утверждение – ложь,

– подчеркнули в офисе генпрокурора.

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