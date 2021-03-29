Прокремлевская партия "Справедливая Россия" заявила, что будет открывать филиал в оккупированном Донецке и Луганске. Представитель Украины в ТКГ Андрей Костин отмечает, что за этим стоит попытка вмешаться в дела Украины.

По словам Костина, намереваясь открыть представительство своей партии, Россия "пытается заставить Украину быть уступчивой по вопросам Донбасса". И нейтральной позиции относительно этого у Украины быть не может.

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Открытие офиса – политика двойных стандартов

Это вмешательство во внутренние дела Украины и посягательство на украинский суверенитет. Других оценок здесь быть не может. Это абсолютно незаконно и нарушает все нормы международного права,

– сказал Костин.

Поскольку, Россия не признает, что стоит за марионеточными республиками, открытие офиса политсилы – это политика двойных стандартов, добавляет Костин. "Не признавая субъектность ОРДЛО, Россия хочет позволить себе ввести политическую деятельность российских партий за пределами", – добавил представитель Украины в политической подгруппе ТКГ.

Что известно о "Справедливой России"? Партия имеет четкую антиукраинскую позицию. В частности, ее члены поддерживают оккупацию Донбасса и Крыма.



В 2014 году МВД Украины открыло уголовное производство против лидера фракции Сергея Миронова. Его обвинили в финансировании террористов на Востоке.



Данные из Партия имеет четкую антиукраинскую позицию. В частности, ее члены поддерживают оккупацию Донбасса и Крыма.В 2014 году МВД Украины открыло уголовное производство против лидера фракции Сергея Миронова. Его обвинили в финансировании террористов на Востоке.Данные из Википедии

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