Офис "Справедливой России" на Донбассе – это посягательство на суверенитет, – представитель ТКГ
Прокремлевская партия "Справедливая Россия" заявила, что будет открывать филиал в оккупированном Донецке и Луганске. Представитель Украины в ТКГ Андрей Костин отмечает, что за этим стоит попытка вмешаться в дела Украины.
Источник:Интерфакс-Украина
По словам Костина, намереваясь открыть представительство своей партии, Россия "пытается заставить Украину быть уступчивой по вопросам Донбасса". И нейтральной позиции относительно этого у Украины быть не может.
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Открытие офиса – политика двойных стандартов
Это вмешательство во внутренние дела Украины и посягательство на украинский суверенитет. Других оценок здесь быть не может. Это абсолютно незаконно и нарушает все нормы международного права,
– сказал Костин.
Поскольку, Россия не признает, что стоит за марионеточными республиками, открытие офиса политсилы – это политика двойных стандартов, добавляет Костин. "Не признавая субъектность ОРДЛО, Россия хочет позволить себе ввести политическую деятельность российских партий за пределами", – добавил представитель Украины в политической подгруппе ТКГ.
Что известно о "Справедливой России"?Партия имеет четкую антиукраинскую позицию. В частности, ее члены поддерживают оккупацию Донбасса и Крыма.
В 2014 году МВД Украины открыло уголовное производство против лидера фракции Сергея Миронова. Его обвинили в финансировании террористов на Востоке.
Данные из Википедии
Российская партия на Донбассе: что известно
- 22 марта на сайте партии "Справедливая Россия" опубликовали сообщение о намерении открыть офис на территории оккупированных Донецкой и Луганской областей.
- Глава фракции в Государственной думе Сергей Миронов даже назначил представителя партии.
- В Министерстве иностранных дел Украины назвали это попыткой эскалации конфликта.
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