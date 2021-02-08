Офис генпрокурора просит президента Владимира Зеленского продлить на 2 месяца действие указа об отстранении от работы председателя Конституционного Суда Александра Тупицкого. Это затягивание может быть выгодным и для Офиса Президента, и для самого президента.

Ситуацию с КСУ пытаются "заморозить". Такое мнение высказал юрист "Центра противодействия коррупции" Вадим Валько.

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"Формально – расследование продолжается, но это очень похоже на то, что чиновников в Офисе Президента, а, возможно, и самого президента устраивает такая ситуация. Это такое шаткое замораживание ситуации с Конституционным Судом", – сказал Валько.

Он отметил, что тех судей, которые голосовали за отмену е-декларирования – было достаточно, чтобы голосовать за неконституционность КСУ.

Почему власти выгодна ситуация с КСУ

Валько заверил, что власти может быть выгодно такое поведение, ведь Верховная Рада согласовала кандидатов в КСУ не так, как обещала.

Они нарушили обещание о том, что судьи будут на конкурсе, кандидаты будут проходить критерии добродетели,

– сказал юрист.

Он отметил, что Рада назначает нужных себе людей по старой процедуре. "Я не говорю, что они плохие или хорошие. Однако по такой процедуре у нас выбрали Тупицкого. Это указывает на то, что к кандидатам и конкурсу есть большие вопросы", – отметил Валько.

Отстранение Тупицкого: коротко

Главу КСУ Александра Тупицкого отстранили от должности 29 декабря.

Несмотря на это, уже 19 января Тупицкий все равно пришел на работу, но его не пустили.

Сейчас Тупицкий делает вид, что работает дистанционно и продолжает получать зарплату.



Что известно о Тупицком / Инфографика 24 канала