И Офис Президента, и самого Зеленского устраивает ситуация с КСУ, – юрист
Офис генпрокурора просит президента Владимира Зеленского продлить на 2 месяца действие указа об отстранении от работы председателя Конституционного Суда Александра Тупицкого. Это затягивание может быть выгодным и для Офиса Президента, и для самого президента.
Источник:24 канал
Ситуацию с КСУ пытаются "заморозить". Такое мнение высказал юрист "Центра противодействия коррупции" Вадим Валько.
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"Формально – расследование продолжается, но это очень похоже на то, что чиновников в Офисе Президента, а, возможно, и самого президента устраивает такая ситуация. Это такое шаткое замораживание ситуации с Конституционным Судом", – сказал Валько.
Он отметил, что тех судей, которые голосовали за отмену е-декларирования – было достаточно, чтобы голосовать за неконституционность КСУ.
Почему власти выгодна ситуация с КСУ
Валько заверил, что власти может быть выгодно такое поведение, ведь Верховная Рада согласовала кандидатов в КСУ не так, как обещала.
Они нарушили обещание о том, что судьи будут на конкурсе, кандидаты будут проходить критерии добродетели,
– сказал юрист.
Он отметил, что Рада назначает нужных себе людей по старой процедуре. "Я не говорю, что они плохие или хорошие. Однако по такой процедуре у нас выбрали Тупицкого. Это указывает на то, что к кандидатам и конкурсу есть большие вопросы", – отметил Валько.
Отстранение Тупицкого: коротко
- Главу КСУ Александра Тупицкого отстранили от должности 29 декабря.
- Несмотря на это, уже 19 января Тупицкий все равно пришел на работу, но его не пустили.
- Сейчас Тупицкий делает вид, что работает дистанционно и продолжает получать зарплату.
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