Офис президента таки отмыли от краски, но дверей до сих пор нет: фото, видео
Фасад Офиса президента наконец отмыли от краски, которую оставили после себя активисты во время акции протеста 20 марта. На ликвидацию последствий протеста работникам клининговой фирмы понадобилось более недели.
Источник:Страна.UA
Сейчас о беспорядках под Офисом президента напоминают лишь отсутствие дверей. Вместо них в ОП до сих пор установлены фанеры.
Важно Есть идея сэкономить – Офис президента не отдаст испорченные двери на выставку
Уборка была не из легких
Работники клининговой службы, которые занимались уборкой на Банковой, пожаловались, что мыть фасад ОП приходилось дважды. Это связано с особой поверхностью плитки и качественной краской, которую использовали протестующие.
Поверхность плитки пористая, краска глубоко проникает, а химия снимает только верхний слой. Краска еще и красивая была, дорогая, распыляла ее толстым слоем, сильно въелась. Намучились. Еле отмыли за неделю,
– рассказали сотрудники клининговой компании.
Сейчас они проводят завершающий этап работ – натирают гранитные плиты до блеска. Заметим, что ранее в соцсетях высмеяли темпы восстановления Офиса Зеленского. Мол, в Китае за 10 дней построили модульную больницу на 1 тысячу коек, а в Украине не могут отмыть фасад одного из главных зданий страны.
Какой сейчас выглядит ОП: смотрите видео
В Офисе президента до сих пор нет дверей / Фото Страна.UA
Ранее в Офисе президента заявили, что стоимость отмывания краски со здания после погромов составляет 250 – 300 тысяч гривен. А общая стоимость восстановительных работ и в дальнейшем остается на уровне 2 миллионов гривен.
Поделиться новостью