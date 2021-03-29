Фасад Офиса президента наконец отмыли от краски, которую оставили после себя активисты во время акции протеста 20 марта. На ликвидацию последствий протеста работникам клининговой фирмы понадобилось более недели.

Сейчас о беспорядках под Офисом президента напоминают лишь отсутствие дверей. Вместо них в ОП до сих пор установлены фанеры.

Важно Есть идея сэкономить – Офис президента не отдаст испорченные двери на выставку

Уборка была не из легких

Работники клининговой службы, которые занимались уборкой на Банковой, пожаловались, что мыть фасад ОП приходилось дважды. Это связано с особой поверхностью плитки и качественной краской, которую использовали протестующие.

Поверхность плитки пористая, краска глубоко проникает, а химия снимает только верхний слой. Краска еще и красивая была, дорогая, распыляла ее толстым слоем, сильно въелась. Намучились. Еле отмыли за неделю,

– рассказали сотрудники клининговой компании.

Сейчас они проводят завершающий этап работ – натирают гранитные плиты до блеска. Заметим, что ранее в соцсетях высмеяли темпы восстановления Офиса Зеленского. Мол, в Китае за 10 дней построили модульную больницу на 1 тысячу коек, а в Украине не могут отмыть фасад одного из главных зданий страны.

Какой сейчас выглядит ОП: смотрите видео



В Офисе президента до сих пор нет дверей / Фото Страна.UA

Ранее в Офисе президента заявили, что стоимость отмывания краски со здания после погромов составляет 250 – 300 тысяч гривен. А общая стоимость восстановительных работ и в дальнейшем остается на уровне 2 миллионов гривен.