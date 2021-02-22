У Зеленского еще раз подтвердили, что нынешний формат переговоров по ситуации на Донбассе могут изменить. По словам заместителя главы Офиса Президента Кирилла Тимошенко, это произойдет, если действующий план никуда не приведет.

Об этом Тимошенко сообщил во время общения с журналистами в рамках форума "Украина 30".

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Вопросом формата занимается Ермак и МИД

Заместитель главы ОПУ подчеркнул, что непосредственно этими вопросами занимается сам Андрей Ермак, а также Министерство иностранных дел. Однако Тимошенко отметил, если президент Зеленский сказал о возможном изменении формата, то это означает, что у главы государства есть план.

Как мы ранее говорили, если мы увидим, что это (действующий формат переговоров – 24 канал) не идет никуда и мы не можем прийти к какому-то согласию, или хотя бы сделать шаг вперед, то будет пересматриваться,

– отметил Тимошенко.

Карты в международной политике заранее не открывают, – Тимошенко

По словам заместителя Ермака, карты в международной политике так не открывают. Так, перед поездкой на переговоры "нормандской четверки" все расспрашивали, с каким планом едет Украина, однако рассказывать детали наперед нельзя.

Именно для этого и нормандский формат, и другие форматы. Это переговоры за столом, где ты находишься с лидерами стран,

– пояснил Тимошенко.

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В офисе Президента подчеркнули, над вопросами Крыма и Донбасса работает большая группа специалистов, которые ежедневно решают определенные проблемы. Что касается оккупированного полуострова, то сообщил Тимошенко, вскоре следующие шаги озвучит сам президент – 26 февраля в День сопротивления российской оккупации Крыма.

Резников тоже за модернизацию минских договоренностей

Отметим, что ранее необходимость модернизировать минские договоренности неоднократно подчеркивал вице-премьер и участник украинской делегации в ТКГ Алексей Резников.

Также значительное обострение ситуации на Донбассе обсудили на заседании СНБО 19 февраля. Обсуждение состоялось в закрытом режиме. Однако секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что решили вернуться к 5 сценариям, предложенным еще в 2019 году.