Офис Президента не видит оснований закрывать другие каналы, хотя некоторые из них "странные"
Из-за санкций СНБО прекратили вещание "112 Украина", ZIK и NewsOne. В Офисе Президента пока не видят оснований закрывать другие каналы. Хотя идеология некоторых вещателей и кажется ОПУ "странной".
Источник:"РБК-Украина"
Об этом в интервью рассказал советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк.
К теме Таких каналов много, будут документы – будет реакция, – Данилов о санкциях против СМИ Козака
Некоторые каналы отошли от информационного вещания
Я пока абсолютно не вижу связи между закрытыми каналами Медведчука и теми же каналами "Прямой", 5-й, "Наш" и так далее. Да, идеологически эти каналы выглядят очень странно,
– отметил Подоляк.
Советник Андрея Ермака отметил, что на определенных телеканалах вещание уже отошло от информационного и перешло в политическую плоскость.
Это не история каналов Медведчука, – Подоляк
Это идеологически выглядит странно, политически выглядит бесполезно, с точки зрения влияния на то, куда государство должно двигаться и развиваться, вообще никакого влияния не оказывает, – но это не история каналов Медведчука, в любом случае,
– сказал советник главы Офиса Президента.
По словам Подоляка, когда санкции применили в отношении ZIK, NewsOne и "112 Украина", то говорилось о финансировании со стороны страны-агрессора.
Коротко о санкциях в отношении каналов Тараса Козака
- СНБО приняло решение о введении санкций против соратника Виктора Медведчука – нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака.
- Санкции против Козака будут действовать в течение 5 лет.
- Также ограничение задело и телеканалы, владельцем которых является Козак. Следовательно, вещание прекратили "112 Украина", ZIK и NewsOnе.
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