Из-за санкций СНБО прекратили вещание "112 Украина", ZIK и NewsOne. В Офисе Президента пока не видят оснований закрывать другие каналы. Хотя идеология некоторых вещателей и кажется ОПУ "странной".

Об этом в интервью рассказал советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк.

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Некоторые каналы отошли от информационного вещания

Я пока абсолютно не вижу связи между закрытыми каналами Медведчука и теми же каналами "Прямой", 5-й, "Наш" и так далее. Да, идеологически эти каналы выглядят очень странно,

– отметил Подоляк.

Советник Андрея Ермака отметил, что на определенных телеканалах вещание уже отошло от информационного и перешло в политическую плоскость.

Это не история каналов Медведчука, – Подоляк

Это идеологически выглядит странно, политически выглядит бесполезно, с точки зрения влияния на то, куда государство должно двигаться и развиваться, вообще никакого влияния не оказывает, – но это не история каналов Медведчука, в любом случае,

– сказал советник главы Офиса Президента.

По словам Подоляка, когда санкции применили в отношении ZIK, NewsOne и "112 Украина", то говорилось о финансировании со стороны страны-агрессора.

Обратите внимание! Подоляк также сообщил, что СБУ проводит проверку "1+1". Очевидных претензий к телеканалу нет, однако Служба безопасности хочет выяснить, кто является бенефициарием и влияет на работу канала.

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