Офіс Президента не бачить підстав закривати інші канали, хоча деякі з них "дивні"
Через санкції РНБО припинили мовлення "112 Україна", ZIK та NewsOne. В Офісі Президента наразі не бачать підстав закривати інші канали. Хоча ідеологія деяких мовників і здається ОПУ "дивною".
Источник:"РБК-Україна"
Про це в інтерв'ю розповів радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк.
До теми Таких каналів багато, будуть документи – буде реакція, – Данілов про санкції проти ЗМІ Козака
Деякі канали відійшли від інформаційного мовлення
Я поки абсолютно не бачу зв'язку між закритими каналами Медведчука і тими ж каналами "Прямий", 5-й, "Наш" і так далі. Так, ідеологічно ці канали виглядають дуже дивно,
– зазначив Подоляк.
Радник Андрія Єрмака зауважив, що на певних телеканалах мовлення уже відійшло від інформаційного і перейшло у політичну площину.
Це не історія каналів Медведчука, – Подоляк
Це ідеологічно виглядає дивно, політично виглядає марно, з точки зору впливу на те, куди держава повинна рухатися і розвиватися, взагалі ніякого впливу не надає, – але це не історія каналів Медведчука, в будь-якому випадку,
– сказав радник голови Офісу Президента.
За словами Подоляка, коли санкції застосували щодо ZIK, NewsOne та "112 Україна", то мовилось про фінансування з боку країни-агресора.
Коротко про санкції щодо каналів Тараса Козака
- РНБО ухвалила рішення щодо запровадження санкцій проти соратника Віктора Медведчука – нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака.
- Санкції проти Козака діятимуть протягом 5 років.
- Також обмеження зачепило і телеканали, власником яких є Козак. Відтак, мовлення припинили "112 Україна", ZIK і NewsOnе.
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