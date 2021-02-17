Руками Кабинета Министров Владимир Зеленский предлагает не просто прекратить полномочия главы НАБУ Артема Сытника. Он хочет подорвать работу всего антикоррупционного бюро.

Почему Зеленский подрывает работу всего НАБУ

Такое мнение в своем видеоблоге "Право на достоинство" озвучил глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин. В законопроекте, который поддержал Кабмин, написано, что до назначения нового директора его полномочия осуществляет первый заместитель (сейчас это Гизо Углава).

К слову Увольнение Сытника: появился текст законопроекта

Однако нет ни одной нормы о том, что происходит с действующим директором Артемом Сытником. В таком случае НАБУ получит: и исполняющего обязанности с полномочиями директора, и директора с не прекращенными полномочиями.

"Такая конструкция полностью подрывается легитимность любых решений обоих – и Гиза Углавы, и директора Артема Сытника", – подчеркнул он.

Он радостно хлопает в ладоши, Ермак вытирает скупую слезу счастья со щеки Ахметова. Мне кажется, что такая формулировка – не ошибка, именно так и было задумано: не просто уволить Сытника, а подорвать работу всей институции,

– сказал Виталий Шабунин.

Почему Сытника хотят уволить

Справка. " Зеркало недели" подтвердило, что Владимир Зеленский приказал любым способом избавиться от Артема Сытника из-за расследования переплаты Минздрава за вакцины и отказа остановиться по делу Олега Татарова.

Антикоррупционер отметил: "Зеленский не хочет уволить Степанова, который провалил вакцинацию, еще и за вакцину переплатил. И не Татарова, который помог украсть деньги на жилье военным и имеет официальное подозрение".

Однако похоже, что аппетит, как говорится, пришел во время еды и в Офисе Зеленского решили не просто избавиться от Ситника, но и заблокировать работу всего НАБУ. От греха подальше,

– заявил Шабунин.

По его словам, рано или поздно перед Зеленским станет выбор: реформы и евроатлантическая интеграция или продаться России.

"Выбрать второй вариант украинцы ему просто не позволят. Физически не позволим. Так что все у Украины будет норм. В худшем варианте – присоединение Украины к цивилизованному миру задержится на несколько лет и обойдется нам дороже", – сказал антикоррупционер.

Смотрите полный выпуск видеоблога "Право на достоинство" на 24 канале: