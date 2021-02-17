"Ермак вытирает слезу счастья Ахметова": Офис президента хочет заблокировать работу НАБУ
Руками Кабинета Министров Владимир Зеленский предлагает не просто прекратить полномочия главы НАБУ Артема Сытника. Он хочет подорвать работу всего антикоррупционного бюро.
Почему Зеленский подрывает работу всего НАБУ
Такое мнение в своем видеоблоге "Право на достоинство" озвучил глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин. В законопроекте, который поддержал Кабмин, написано, что до назначения нового директора его полномочия осуществляет первый заместитель (сейчас это Гизо Углава).
К слову Увольнение Сытника: появился текст законопроекта
Однако нет ни одной нормы о том, что происходит с действующим директором Артемом Сытником. В таком случае НАБУ получит: и исполняющего обязанности с полномочиями директора, и директора с не прекращенными полномочиями.
"Такая конструкция полностью подрывается легитимность любых решений обоих – и Гиза Углавы, и директора Артема Сытника", – подчеркнул он.
Он радостно хлопает в ладоши, Ермак вытирает скупую слезу счастья со щеки Ахметова. Мне кажется, что такая формулировка – не ошибка, именно так и было задумано: не просто уволить Сытника, а подорвать работу всей институции,
– сказал Виталий Шабунин.
Почему Сытника хотят уволить
Антикоррупционер отметил: "Зеленский не хочет уволить Степанова, который провалил вакцинацию, еще и за вакцину переплатил. И не Татарова, который помог украсть деньги на жилье военным и имеет официальное подозрение".
Однако похоже, что аппетит, как говорится, пришел во время еды и в Офисе Зеленского решили не просто избавиться от Ситника, но и заблокировать работу всего НАБУ. От греха подальше,
– заявил Шабунин.
По его словам, рано или поздно перед Зеленским станет выбор: реформы и евроатлантическая интеграция или продаться России.
"Выбрать второй вариант украинцы ему просто не позволят. Физически не позволим. Так что все у Украины будет норм. В худшем варианте – присоединение Украины к цивилизованному миру задержится на несколько лет и обойдется нам дороже", – сказал антикоррупционер.
Смотрите полный выпуск видеоблога "Право на достоинство" на 24 канале:
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