Офіс Президента "дав задню", щоб не позоритись на весь світ, – Шабунін про звільнення Ситника
У Верховній Раді нардепи збирали підписи за проведення позачергової сесії, на якій мали б розглянути звільнення директора Національного антикорупційного бюро України Артема Ситника. Однак збір з невідомих причин призупинили.
Голові "Центру протидії корупції" Віталій Шабунін розповів, збір підписів припинили за наказом Офісу Президента. Там нібито налякалися.
Цікаво Звільнення Ситника: у Раді збирають підписи за проведення сесії
"Я думаю, що Офіс Президента "дав задню", щоб не позоритись на весь світ зараз. Однак ніхто не скасував ідею це зробити", – запевнив Шабунін.
За його словами, підписи й надалі збирають, просто зареєструють їх не цього тижня.
Кожен день посада незалежного директора – це проблема олігархів та корупціонерів,
– сказав Шабунін, пояснюючи причину "війни" проти Ситника.
Кому Ситник заважає
Голова ЦПК запевнив, що головна причина – заступник голови Офісу Президента Олег Татаров.
"Володимир Зеленський його "кришує та відмазує" руками Шевченківського, Печерського, Апеляційного суду, ДБР, СБУ – скоро вже не буде ким Татарова від НАБУ рятувати. Некомфортно Зеленському, коли йому постійно про цю справу нагадують, тому й рятує", – підсумував Шабунін.
Збір підписів у Раді: коротко
- Нардепи збирали підписи за те, щоб у четвер, 4 березня, відбулось позачергове засідання Верховної Ради. Там хотіли обговорити звільнення директора НАБУ Артема Ситника.
- Віталій Шабунін заявляв, що процес збору підписів координує народний депутат Артем Дмитрук.
- Юрист Секретаріату Ради громадського контролю при НАБУ Вадим Валько зазначав, що такі дії – незаконні.
Шабунін про збір підписів у Раді: дивіться відео
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