У Верховній Раді нардепи збирали підписи за проведення позачергової сесії, на якій мали б розглянути звільнення директора Національного антикорупційного бюро України Артема Ситника. Однак збір з невідомих причин призупинили.

Голові "Центру протидії корупції" Віталій Шабунін розповів, збір підписів припинили за наказом Офісу Президента. Там нібито налякалися.

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"Я думаю, що Офіс Президента "дав задню", щоб не позоритись на весь світ зараз. Однак ніхто не скасував ідею це зробити", – запевнив Шабунін.

За його словами, підписи й надалі збирають, просто зареєструють їх не цього тижня.

Кожен день посада незалежного директора – це проблема олігархів та корупціонерів,

– сказав Шабунін, пояснюючи причину "війни" проти Ситника.

Кому Ситник заважає

Голова ЦПК запевнив, що головна причина – заступник голови Офісу Президента Олег Татаров.

Довідка. Татарова підозрюють у вчиненні корупційного злочину. Екснардеп Максим Микитась заявив, що саме Татаров був посередником у передачі хабаря – мовиться про розкрадання квартир Нацгвардії. Підозрюють, що на них Татаров заробив 81 мільйон гривень. Детальніше – тут.

"Володимир Зеленський його "кришує та відмазує" руками Шевченківського, Печерського, Апеляційного суду, ДБР, СБУ – скоро вже не буде ким Татарова від НАБУ рятувати. Некомфортно Зеленському, коли йому постійно про цю справу нагадують, тому й рятує", – підсумував Шабунін.

Збір підписів у Раді: коротко

Нардепи збирали підписи за те, щоб у четвер, 4 березня, відбулось позачергове засідання Верховної Ради. Там хотіли обговорити звільнення директора НАБУ Артема Ситника.

Віталій Шабунін заявляв, що процес збору підписів координує народний депутат Артем Дмитрук.

Юрист Секретаріату Ради громадського контролю при НАБУ Вадим Валько зазначав, що такі дії – незаконні.

Шабунін про збір підписів у Раді: дивіться відео