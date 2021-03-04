Офис Президента дает указания, а правительство Шмыгаля исполняет, – Фесенко
Денис Шмыгаль уже год находится на посту премьер-министра Украины. Однако трудно говорить о том, что он самостоятельный и уверенный политик, ведь на самом деле все решает Офис Президента.
Источник:24 канал
Такое мнение высказал политолог Владимир Фесенко. Он заверил, что в Украине впервые за много времени появился такой "невнятный премьер".
Интересно Всех премьеров всегда хотят уволить, – Шмыгаль о слухах об отставке
"Он не столько премьер-министр, сколько административный координатор Кабинета Министров Украины", – сказал политолог.
В то же время Фесенко отметил, что Кабмин – правительство исполнителей, а не самостоятельный государственный институт, который определяет экономическую стратегию Украины и государственную политику.
Главный политический штаб в Украине – это Офис Президента. Там определяют, что и как делать, а правительство Шмыгаля исполняет,
– заявил политолог.
По его словам, правительство может подавать предложения, как это было с карантином и многими другими проблемами. Однако сначала, как заверил Фесенко, решение принимают в Офисе Президента, а потом уже Кабмин выполняет их.
Фесенко: Шмыгаль – не главная фигура в правительстве
Политолог отметил, что Шмыгаль даже не является главной фигурой в правительстве – там есть более влиятельные люди.
Например, Арсен Аваков и еще несколько министров, у которых связь с Офисом Президента и самим руководителем государства (Владимиром Зеленским – 24 канал),
– отметил Фесенко.
"Но то, что Шмыгаль такой невыразительный и только исполнитель – это обеспечило ему год работы в должности. Ему удалось избежать катастрофических провалов. Традиционная украинская ситуация – могло быть гораздо хуже", – подытожил политолог.
Также он добавил, что правительству не хватает самостоятельности, мощности и эффективности, а определенные достижения – это заслуга конкретных министров, а не правительства в целом.
Фесенко о годе Шмыгаля в должности: видео
Поделиться новостью