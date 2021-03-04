Денис Шмыгаль уже год находится на посту премьер-министра Украины. Однако трудно говорить о том, что он самостоятельный и уверенный политик, ведь на самом деле все решает Офис Президента.

Такое мнение высказал политолог Владимир Фесенко. Он заверил, что в Украине впервые за много времени появился такой "невнятный премьер".

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"Он не столько премьер-министр, сколько административный координатор Кабинета Министров Украины", – сказал политолог.

В то же время Фесенко отметил, что Кабмин – правительство исполнителей, а не самостоятельный государственный институт, который определяет экономическую стратегию Украины и государственную политику.

Главный политический штаб в Украине – это Офис Президента. Там определяют, что и как делать, а правительство Шмыгаля исполняет,

– заявил политолог.

По его словам, правительство может подавать предложения, как это было с карантином и многими другими проблемами. Однако сначала, как заверил Фесенко, решение принимают в Офисе Президента, а потом уже Кабмин выполняет их.

Справка. Премьер-министр Денис Шмыгаль 4 марта отчитался о годе своего пребывания в должности. В частности, говорил о пандемии, тарифах и назначении Юрия Витренко на должность министра энергетики.

Фесенко: Шмыгаль – не главная фигура в правительстве

Политолог отметил, что Шмыгаль даже не является главной фигурой в правительстве – там есть более влиятельные люди.

Например, Арсен Аваков и еще несколько министров, у которых связь с Офисом Президента и самим руководителем государства (Владимиром Зеленским – 24 канал),

– отметил Фесенко.

"Но то, что Шмыгаль такой невыразительный и только исполнитель – это обеспечило ему год работы в должности. Ему удалось избежать катастрофических провалов. Традиционная украинская ситуация – могло быть гораздо хуже", – подытожил политолог.

Также он добавил, что правительству не хватает самостоятельности, мощности и эффективности, а определенные достижения – это заслуга конкретных министров, а не правительства в целом.

Фесенко о годе Шмыгаля в должности: видео