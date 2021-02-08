В Офісі генпрокурора бідкаються, що НАБУ відмовляється віддавати їм матеріали справи Олега Татарова та Максима Микитася. Через це прокурор, мовляв, не може надати оцінку доказам.

Прокурор у справі позбавлений можливості підготуватися до розгляду клопотань щодо запобіжного заходу, продовження строків розслідування тощо.

Керівництво Національного антикорупційного бюро помилково вважає, що після перекваліфікації у вказаному кримінальному провадженні дій колишнього народного депутата України досудове розслідування у ньому повинно здійснюватися детективами НАБУ,

– мовиться у повідомленні.

В Офісі генпрокурора наголосили, що статті про хабарництво та надання завідомо неправдивих даних які розслідуються у вказаному кримінальному провадженні, є наслідком вчинення одних і тих самих дій. Вони виявленні під час досудового розслідування у кримінальному провадженні, підслідність якого вже визначена за СБУ.

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