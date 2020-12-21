Госизмена и вмешательство в деятельность чиновника: Офис генпрокурора открыл дело против Деркача
Офис генпрокурора зарегистрировал уголовное производство о вероятной госизмене со стороны нардепа Андрея Деркача. Также его обвиняют во вмешательстве в деятельность государственного деятеля.
Против Деркача возбудили дело по вероятной измене: детали
С соответствующим заявлением в Офис генпрокурора обратился Центр противодействия коррупции в октябре. Об этом ЦПК написал на своем сайте.
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Антикоррупционеры сообщили о преступлении депутатов Деркача и Дубинского. Во время совместной пресс-конференции те безосновательно заявили о необходимости расследования якобы коррупции тогда еще кандидата, а ныне избранного президента США Джо Байдена. Политики также инициировали создание Временной следственной комиссии в Верховной Раде.
Правительство США официально назвало депутата Деркача российским агентом, который уже 10 лет работает в Украине, а также занимался вмешательством в выборы президента Штатов. Более того, между Украиной и США сохраняются стратегические отношения, поэтому действия Деркача и Дубинского можно расценивать как госизмену,
– отметили в ЦПК.
Интересно, что Офис генпрокурора сначала отказался открывать дело в отношении нардепов. Но впоследствии Печерский райсуд по жалобе ЦПК обязал их открыть соответствующее производство. Теперь же у генпрокурора сообщили, что дело открыто.
Вероятное вмешательство со стороны Деркача в работу государственных деятелей
Здесь говорится о том, что политик через Окружной административный суд Киева пытается обязать Министерство иностранных дел направить ноту протеста Соединенным Штатам.
Окружной админсуд не вправе вмешиваться в деятельность МИД, поэтому принятие положительного решения в пользу Деркача будет вмешательством в дискреционные полномочия министерства. Сама суть жалобы Деркача к ОАСК кажется абсурдной. И опять же, Деркач хочет добиться ноты протеста именно о якобы вмешательстве должностных лиц США в дела Украины,
– пояснил юрист ЦПК Александр Литвин.
По его словам, таким образом Россия руками украинского правосудия пытается ухудшить отношения Украины и Запада.
Что этому предшествовало:
- В мае народный депутат Андрей Деркач обнародовал аудиоматериалы, которые, по его словам, могут свидетельствовать о влиянии экс-вице-президента США Джозефа Байдена на пятого украинского президента Петра Порошенко. Он убеждал, что записи получил от журналистов-расследователей, а саму запись разговоров якобы делал лично Порошенко.
- Разведка США назвала действия Деркача вмешательством РФ в американские выборы.
- В начале сентября Министерство финансов США ввело санкции против Андрея Деркача и еще трех граждан России. Активы граждан с санкционного списка заморожены на территории США, а лицам в США запрещено иметь с ними дела.
- Андрей Деркач назвал санкции местью и анонсировал пресс-конференцию о якобы новых расследованиях коррупции в США. Интересно, что его страницу в фейсбуке заблокировали тоже из-за влияния на выборы в США.
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