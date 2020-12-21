Офис генпрокурора зарегистрировал уголовное производство о вероятной госизмене со стороны нардепа Андрея Деркача. Также его обвиняют во вмешательстве в деятельность государственного деятеля.

Против Деркача возбудили дело по вероятной измене: детали

С соответствующим заявлением в Офис генпрокурора обратился Центр противодействия коррупции в октябре. Об этом ЦПК написал на своем сайте.

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Антикоррупционеры сообщили о преступлении депутатов Деркача и Дубинского. Во время совместной пресс-конференции те безосновательно заявили о необходимости расследования якобы коррупции тогда еще кандидата, а ныне избранного президента США Джо Байдена. Политики также инициировали создание Временной следственной комиссии в Верховной Раде.

Правительство США официально назвало депутата Деркача российским агентом, который уже 10 лет работает в Украине, а также занимался вмешательством в выборы президента Штатов. Более того, между Украиной и США сохраняются стратегические отношения, поэтому действия Деркача и Дубинского можно расценивать как госизмену,

– отметили в ЦПК.

Интересно, что Офис генпрокурора сначала отказался открывать дело в отношении нардепов. Но впоследствии Печерский райсуд по жалобе ЦПК обязал их открыть соответствующее производство. Теперь же у генпрокурора сообщили, что дело открыто.

Вероятное вмешательство со стороны Деркача в работу государственных деятелей

Здесь говорится о том, что политик через Окружной административный суд Киева пытается обязать Министерство иностранных дел направить ноту протеста Соединенным Штатам.

Окружной админсуд не вправе вмешиваться в деятельность МИД, поэтому принятие положительного решения в пользу Деркача будет вмешательством в дискреционные полномочия министерства. Сама суть жалобы Деркача к ОАСК кажется абсурдной. И опять же, Деркач хочет добиться ноты протеста именно о якобы вмешательстве должностных лиц США в дела Украины,

– пояснил юрист ЦПК Александр Литвин.

По его словам, таким образом Россия руками украинского правосудия пытается ухудшить отношения Украины и Запада.

Добавим! По жалобе ЦПК суд обязал открыть дело и в отношении нардепа Дубинского. Дело также касается госизмены. Офис генпрокурора недавно начал соответствующее производство.

Что этому предшествовало: