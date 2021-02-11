Главное управление СБУ расследует дела в отношении соратников-нардепов Виктора Медведчука и Тараса Козака. Речь идет о подготовке к государственной измене, а также легализации доходов, полученных незаконным путем.

Об этом говорится в ответе Офиса генерального прокурора на запрос "РБК-Украина".

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СБУ расследует дела еще с 2019 года

СМИ поинтересовались, открыли ли правоохранители уголовные производства в отношении Козака и Медведчука, которые могли повлиять на введение санкций СНБО.

В ответе Офиса генпрокурора говорится, что главное следственное управление СБУ еще с июля 2019 года расследует дело о подготовке к государственной измене, завладении корпоративными правами юридических лиц для создания медиаресурса и легализации преступных доходов.

Говорится и о финансировании терроризма

Еще одно досудебное расследование проводят по "возможной причастности бенефициарных владельцев ряда украинских медиаресурсов к финансированию оборонного комплекса России". Поэтому это касается финансирования терроризма.

По результатам проведения полного и всестороннего досудебного расследования, а также проведения ряда следственных (розыскных) действий в уголовном производстве будет принято решение в соответствии с требованиями закона,

– отметили прокуроры.

Связано ли с этими делами решение СНБО – неизвестно

В ведомстве Ирины Венедиктовой, однако, не ответили, имели ли эти уголовные дела влияние на решение СНБО относительно принятия санкций против Козака и его телеканалов. В этом случае прокуроры сослались на тайну следствия.

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Главное о санкциях против Козака и его телеканалов

СНБО 2 февраля ввел санкции против нардепа Тараса Козака.

Указ сразу подписал президент Владимир Зеленский.

Ограничения распространили и на региональные вещатели под брендом телеканалов NewsOne, ZIK и "112 Украина". Владельцем их является именно Козак.

Каналы из так называемого пула Медведчука прекратили трансляцию.



Главное о санкциях против Тараса Козака / Инфографика 24 канала