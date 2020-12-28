Офис генпрокурора направил Александру Тупицкого сообщение о подозрении почте. К такому шагу прибегли потому, что глава Конституционного Суда не пришел на запланированный допрос.

Подозрение главе КСУ по почте

Тупицкому 28 декабря прислали сообщение о подозрении по почте. Об этом сообщает Офис генпрокурора, сообщили в Интерфакс-Украина.

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Офис генерального прокурора направил по почте уведомление о подозрении главе Конституционного Суда Украины Александру Тупицкому в связи с его неявкой в ​​понедельник (28 декабря – 24 канал) на процессуальные действия,

– говорится в сообщении.

Прокуроры отметили, что глава КСУ сообщил, что не может прибыть по семейным обстоятельствам. Однако никаких документов, которые бы показали уважительность причин неявки, он не предоставил.

"Сообщение о подозрении вручается в день его составления, а в случае невозможности вручения направляется по почте в тот же день", – пояснили в Офисе генпрокурора.

А сообщение о подозрении Тупицкому составили 28 декабря, поэтому его и прислали с помощью почтовой связи на соответствующие адреса.

В чем подозревают Тупицкого

В Офисе генпрокурора также уточнили, что подозревают председателя Конституционного Суда в подкупе свидетеля, а также в введении в заблуждение суд путем заведомо ложных показаний свидетеля.

Важно! Кроме того, прокуроры направили президенту ходатайство об отстранении главы КСУ от должности на 2 месяца.

Что этому предшествовало