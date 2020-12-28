Тупицкому по почте прислали сообщение о подозрении
Офис генпрокурора направил Александру Тупицкого сообщение о подозрении почте. К такому шагу прибегли потому, что глава Конституционного Суда не пришел на запланированный допрос.
Подозрение главе КСУ по почте
Тупицкому 28 декабря прислали сообщение о подозрении по почте. Об этом сообщает Офис генпрокурора, сообщили в Интерфакс-Украина.
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Офис генерального прокурора направил по почте уведомление о подозрении главе Конституционного Суда Украины Александру Тупицкому в связи с его неявкой в понедельник (28 декабря – 24 канал) на процессуальные действия,
– говорится в сообщении.
Прокуроры отметили, что глава КСУ сообщил, что не может прибыть по семейным обстоятельствам. Однако никаких документов, которые бы показали уважительность причин неявки, он не предоставил.
"Сообщение о подозрении вручается в день его составления, а в случае невозможности вручения направляется по почте в тот же день", – пояснили в Офисе генпрокурора.
А сообщение о подозрении Тупицкому составили 28 декабря, поэтому его и прислали с помощью почтовой связи на соответствующие адреса.
В чем подозревают Тупицкого
В Офисе генпрокурора также уточнили, что подозревают председателя Конституционного Суда в подкупе свидетеля, а также в введении в заблуждение суд путем заведомо ложных показаний свидетеля.
Что этому предшествовало
- Тупицкого несколько дней назад вызвали в Офис генерального прокурора для проведения процессуальных действий.
- В суде подтвердили, что получили повестку о вызове главы КСУ, но сообщили, что Тупицкий в ответ подготовил ряд ходатайств.
- Ранее журналисты-расследователи программы "Схемы" обнародовали пленки с записями Тупицкого с бизнесменом Владиславом Дрегером в 2018 году. На записях говорится о причастности председателя КСУ к судейскому мошенничеству и связи с Зуевским энергомеханическим заводом на оккупированной территории Донбасса.
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