Главу Конституционного суда Александра Тупицкого хотят отстранить от должности. Сейчас – только на 2 месяца.

Офис Генпрокурора уже направил президенту Владимиру Зеленскому соответствующее ходатайство, сообщает Интерфакс-Украина.

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Подозрение для Тупицкого

Кроме того, Тупицкому прислали подозрение по почте, поскольку тот не пришел в прокуратуру. Глава КСУ должен был явиться в Офис генпрокурора 28 декабря для процессуальных действий.

Судью подозревают в подкупе свидетеля, а также введении в заблуждение суда путем ложных показаний свидетеля.

Кроме этого, ранее СМИ писали, что дело может касаться приватизации Зуевского энергомеханического завода в Донецкой области. Журналисты обнародовали записи разговоров Тупицкого с бизнесменом Владиславом Дрегером, которые могут свидетельствовать о мошенничестве главы суда.

Что говорит Тупицкий

Сам глава КСУ уверяет, что не пришел из-за семейных обстоятельств. Однако Тупицкий не предоставил документы о причинах, почему он не появился.

Обратите внимание! В октябре Конституционный Суд внес определенные изменения в антикоррупционное законодательство, в частности, отменил наказание за ложь в декларациях. Впоследствии оказалось, что у Тупицкого был незадекларированный участок в Крыму.



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Скандальное решение КСУ / Инфографика 24 канала