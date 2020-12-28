Тупицкого хотят отстранить: Офис генпрокурора направил ходатайство Зеленскому
Главу Конституционного суда Александра Тупицкого хотят отстранить от должности. Сейчас – только на 2 месяца.
Офис Генпрокурора уже направил президенту Владимиру Зеленскому соответствующее ходатайство, сообщает Интерфакс-Украина.
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Подозрение для Тупицкого
Кроме того, Тупицкому прислали подозрение по почте, поскольку тот не пришел в прокуратуру. Глава КСУ должен был явиться в Офис генпрокурора 28 декабря для процессуальных действий.
Судью подозревают в подкупе свидетеля, а также введении в заблуждение суда путем ложных показаний свидетеля.
Кроме этого, ранее СМИ писали, что дело может касаться приватизации Зуевского энергомеханического завода в Донецкой области. Журналисты обнародовали записи разговоров Тупицкого с бизнесменом Владиславом Дрегером, которые могут свидетельствовать о мошенничестве главы суда.
Что говорит Тупицкий
Сам глава КСУ уверяет, что не пришел из-за семейных обстоятельств. Однако Тупицкий не предоставил документы о причинах, почему он не появился.
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