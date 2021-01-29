В офисе генпрокурора хотят вывести дело по подозрению заместителя главы Офиса Президента Олега Татарова из подследственности НАБУ. В частности, об этом свидетельствует изменение подозрения одному из участников преступления.

Источник: НАБУ

Прокурор ОГП 27 января 2021 года переквалифицировал преступление, которое инкриминируют экс-народному депутату, на некоррупционное, несмотря на наличие значительного количества доказательств по делу. Как указано в сообщении, они свидетельствуют о предоставлении Татаровым взятки.

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Поскольку экспертизу по делу проводили по факту уголовного правонарушения, подследственного НАБУ, то именно этот орган должен расследовать дело даже после изменения квалификации.

Созданы формальные основания для устранения детективов НАБУ от расследования резонансного преступления, соучастником которого является заместитель руководителя Офиса Президента,

– говорится в сообщении.

Директор НАБУ уже направил в офис генпрокурора постановление о необходимости поручения расследования по этому делу детективам Национального бюро. Однако пока генпрокурор Ирина Венедиктова не выполнила это решение.

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В НАБУ также сообщили, что Офис генпрокурора фактически заблокировал возможность обжалования в Апелляционной палате Высшего антикоррупционного суда незаконное решение об изменении подследственности в этом уголовном производстве.

В частности, это сделали якобы под предлогом расследования действий Венедиктовой по незаконной смене прокуроров САП в производстве НАБУ.

Дело Татарова: коротко