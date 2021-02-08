Офис генпрокурора будет просить Зеленского продолжить отстранение Тупицкого, – СМИ
Офис генпрокурора будет просить Владимира Зеленского продолжить отстранение главы КСУ Александра Тупицкого.
Источник:Укринформ
На этот раз в Офисе Генпрокурора будут настаивать на отстранении еще на 2 месяца.
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Офис генпрокурора будет просить продолжить Указ об отстранении Тупицкого еще на 2 месяца,
– говорится в сообщении.
Даже после отстранения Тупицкий продолжает получать зарплату. Сейчас он якобы работает дистанционно.
Отстранение Тупицкого: что известно
- Александр Тупицкий – глава Конституционного Суда Украины.
- 29 декабря президент Владимир Зеленский отстранил Тупицкого с должности главы КСУ на 2 месяца.
- Представитель президента в Конституционном Суде Федор Вениславский заявил, что отстранение Тупицкого не блокирует работу КСУ. Судьи могут продолжать принимать важные решения.
- Тупицкий продолжал ходить на работу. Однако впоследствии его просто не пустили в здание КСУ. Тогда Тупицкий написал письмо Зеленскому. Судья попросил разблокировать работу КСУ.
Кто такой Александр Тупицкий / Инфографика 24 канала
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