Офис генпрокурора будет просить Владимира Зеленского продолжить отстранение главы КСУ Александра Тупицкого.

На этот раз в Офисе Генпрокурора будут настаивать на отстранении еще на 2 месяца.

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Офис генпрокурора будет просить продолжить Указ об отстранении Тупицкого еще на 2 месяца,

– говорится в сообщении.

Даже после отстранения Тупицкий продолжает получать зарплату. Сейчас он якобы работает дистанционно.

Обратите внимание! В течение 2020 года глава КСУ заработал более 3,7 миллиона гривен. Средняя зарплата Тупицкого составляла более 300 тысяч гривен...

Отстранение Тупицкого: что известно

Александр Тупицкий – глава Конституционного Суда Украины.

29 декабря президент Владимир Зеленский отстранил Тупицкого с должности главы КСУ на 2 месяца.

Представитель президента в Конституционном Суде Федор Вениславский заявил, что отстранение Тупицкого не блокирует работу КСУ. Судьи могут продолжать принимать важные решения.

Тупицкий продолжал ходить на работу. Однако впоследствии его просто не пустили в здание КСУ. Тогда Тупицкий написал письмо Зеленскому. Судья попросил разблокировать работу КСУ.



Кто такой Александр Тупицкий / Инфографика 24 канала