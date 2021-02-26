В помещение общественной организации "Фонд DEJURE" в Киеве приехала полиция. 5 работников Управления стратегических расследований пытались вручить юристу Роману Маселко админпротокол.

Маселко является председателем совета общественного контроля НАБУ, адвокатом и блогером, членом правления Фонда.

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Почему полиция пришла в офис DEJURE

Глава "Центра противодействия коррупции" Виталий Шабунин в своем фейсбуке написал: в офис пришли 5 сотрудников Управления стратегических расследований.

В эфире 24 канала Михаил Жернаков, председатель правления Фонда DEJURE, рассказал: дело якобы касается "общественного совета добродетели".

Это якобы касается "общественного совета добродетели". Ее деятельность мы прекратили еще в декабре 2020 года. Это все очень странно,

– рассказал Жернаков.

В организации отметили: полиция пришла к ним именно за день до того, как должна начаться акция в поддержку Сергея Стерненко. Фонд DEJURE выступает одним из организаторов этого мероприятия.

В конце концов Роману Маселко попытались вручить проткол об административном нарушении. Вроде бы он имел конфликт интересов, будучи членом "Общественного совета добродетели". Дело касается голосования против судьи ОАСК Татьяны Скочок. Она раньше была помощницей Андрея Портнова.

В конце концов полиция быстро покинула офис общественной организации.

Что известно о DEJURE?

Фонд – аналитический центр, созданный в 2016 году для содействия развитию правообладания и реформ в сфере правосудия в Украине.

Основали его трое юристов: Михаил Жернаков, Тарас Шепель и Роман Куйбида.

Председатель правления Фундация DEJURE Михаил Жернаков о приходе полиции: смотрите видео