Причиной смертельного пожара в доме для пожилых людей "Золотое время" в Харькове стало нарушение правил пожарной безопасности. На пепелище нашли поврежденные кабели.

Глава Министерства развития общин и территорий Алексей Чернышов рассказал, что во время возгорания в здании был включен обогреватель. Именно он мог вызвать нагрузку на электросети.

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В здании не было установлено систем противопожарной защиты. Ответственность возлагается на владельцев здания. Досудебное расследование продолжается,

– заявил Чернышев.

Обратите внимание! По состоянию на 24 февраля тело одной жертвы не смогли идентифицировать.

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