Кабмин озвучил официальную причину пожара в доме престарелых в Харькове
Причиной смертельного пожара в доме для пожилых людей "Золотое время" в Харькове стало нарушение правил пожарной безопасности. На пепелище нашли поврежденные кабели.
Источник:24 канал
Глава Министерства развития общин и территорий Алексей Чернышов рассказал, что во время возгорания в здании был включен обогреватель. Именно он мог вызвать нагрузку на электросети.
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В здании не было установлено систем противопожарной защиты. Ответственность возлагается на владельцев здания. Досудебное расследование продолжается,
– заявил Чернышев.
Пожар в доме престарелых в Харькове: детали
- 21 января в Харькове в доме для пожилых людей "Золотое время" вспыхнул пожар.
- Его жертвами стали 16 человек.
- 22 января на место трагедии прибыл президент Владимир Зеленский. Он заявил, что "мы сделаем все, чтобы причины пожара были объективно изучены, а виновные наказаны по закону".
- 23 января президент объявил в Харькове днем траура.
- Кроме того, в полиции рассказали, что в течение года в пансионе умерли 50 жителей.
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