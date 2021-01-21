Вы уже являетесь инструментом в чужих коварных руках, – офицер дал совет скандальной блогерше
Офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан посоветовал остановиться скандальной киевской блогерше. Ранее Таисия Онацкая пригрозила военному жалобой за то, что распространил видео, в котором она назвала любимой страной Россию.
Ситуацию с блогершей активно использует Россия
Сам Штефан говорит, что ситуацию с Онацкой начали активно использовать в России. В информационном пространстве страны-агрессора начали называть это "давлением на свободу слова". Об этом офицер написал в телеграме.
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Язык, свобода слова, "украинка выбирает Россию", ну и ряд уже знакомых нам месседжей. Я искренне советую госпоже Таисии остановиться и понять, что вас начали использовать в своих целях и что вы уже являетесь "инструментом" в чужих коварных руках,
– написал Штефан.
Между тем, жалобы на Анатолия Штефана от Таисии Онацкой ждут в Министерстве обороны. В ведомстве заверили, что будут держать ситуацию на особом контроле. Там обещают и контрольный вопрос: "Украина или Россия?".
Что известно о скандале с блогершей di.rubens
- Популярная столичная блогерша TikTok попала в скандал из-за ролика, снятого на аллее Небесной Сотни в Киеве.
- В видео девушка на просьбу выбрать между Украиной и Россией, выбрала последнюю. Ответ сопровождался смехом.
- Ролик удалили, однако его распространил украинский военный Анатолий Штефан.
- Офицер пообещал посодействовать приобретению билета Онацкой в страну, которую она выбрала. Также Штефан призвал девушку к публичным извинениям.
- Онацкая, в ответ, пригрозила пожаловаться на военного в Минобороны.
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