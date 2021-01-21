Офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан посоветовал остановиться скандальной киевской блогерше. Ранее Таисия Онацкая пригрозила военному жалобой за то, что распространил видео, в котором она назвала любимой страной Россию.

Ситуацию с блогершей активно использует Россия

Сам Штефан говорит, что ситуацию с Онацкой начали активно использовать в России. В информационном пространстве страны-агрессора начали называть это "давлением на свободу слова". Об этом офицер написал в телеграме.

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Язык, свобода слова, "украинка выбирает Россию", ну и ряд уже знакомых нам месседжей. Я искренне советую госпоже Таисии остановиться и понять, что вас начали использовать в своих целях и что вы уже являетесь "инструментом" в чужих коварных руках,

– написал Штефан.

Между тем, жалобы на Анатолия Штефана от Таисии Онацкой ждут в Министерстве обороны. В ведомстве заверили, что будут держать ситуацию на особом контроле. Там обещают и контрольный вопрос: "Украина или Россия?".

Что известно о скандале с блогершей di.rubens