Расследователи утверждают, что покупка телеканалов NewsOne и "112 Украина" обошлась нардепу Тарасу Козаку в 103 миллиона гривен. Деньги он платил швейцарским фирмам в 2018 – 2019 годах через Беларусь.

Согласно расследованию Центра противодействия коррупции, деньги Казак получил из офшоров назадеклераванной гражданской жены Натальи Лавренюк через банки в России и Беларуси.

К теме "Миротворец" внес в свою базу гражданскую жену подсанкционного казака

Офшоры Козака

В 2013 – 2015 годах кипрская компания Козака, которая сейчас приносит ему основной доход, была убыточной и служила транзитной базой для миллионов долларов из офшоров.

Собственно, одна из этих офшоров и поставляла на государственные компании контрабандный уголь с оккупированных территорий,

– написал глава правления ЦПК Виталий Шабунин.

Отметили, что первые крупные дивиденды от кипрской компании Turul Investments Limited Козак получил в 2017 году со счетов в российском банке. Деньги через офшоры ему дала Лавренюк. На нее записана доля нефтяного бизнеса кума Путина Виктора Медведчука в России.

Кроме того, обнаружили, что основные сбережения на сумму 8 миллионов евро Тарас Козак держит в Беларуси, в "Абсолютбанке" белорусского олигарха Николая Воробья. Последний в 2019 году стал совладельцем 1,1 тысячи километров нефтепровода в Украине.

Дивиденды Козаку / Инфографика ГПК

Покупка телеканалов

Общая сумма стоимости корпоративных прав на "112 Украина" и NewsOne составила 114 миллионов гривен, однако согласно декларации, Козак по факту заплатил за них лишь 103 миллиона.

Покупка телеканалов / Инфографика ГПК

Санкции против Козака: что известно

Санкции против Козака / Инфографика 24 канала