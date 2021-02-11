Офшоры через Россию и Беларусь: Козак покупал "112 Украина" и NewsOne за 103 миллиона, – ГПК
Расследователи утверждают, что покупка телеканалов NewsOne и "112 Украина" обошлась нардепу Тарасу Козаку в 103 миллиона гривен. Деньги он платил швейцарским фирмам в 2018 – 2019 годах через Беларусь.
Источник:"Украинская правда"
Согласно расследованию Центра противодействия коррупции, деньги Казак получил из офшоров назадеклераванной гражданской жены Натальи Лавренюк через банки в России и Беларуси.
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Офшоры Козака
В 2013 – 2015 годах кипрская компания Козака, которая сейчас приносит ему основной доход, была убыточной и служила транзитной базой для миллионов долларов из офшоров.
Собственно, одна из этих офшоров и поставляла на государственные компании контрабандный уголь с оккупированных территорий,
– написал глава правления ЦПК Виталий Шабунин.
Отметили, что первые крупные дивиденды от кипрской компании Turul Investments Limited Козак получил в 2017 году со счетов в российском банке. Деньги через офшоры ему дала Лавренюк. На нее записана доля нефтяного бизнеса кума Путина Виктора Медведчука в России.
Кроме того, обнаружили, что основные сбережения на сумму 8 миллионов евро Тарас Козак держит в Беларуси, в "Абсолютбанке" белорусского олигарха Николая Воробья. Последний в 2019 году стал совладельцем 1,1 тысячи километров нефтепровода в Украине.
Дивиденды Козаку / Инфографика ГПК
Покупка телеканалов
Общая сумма стоимости корпоративных прав на "112 Украина" и NewsOne составила 114 миллионов гривен, однако согласно декларации, Козак по факту заплатил за них лишь 103 миллиона.
Покупка телеканалов / Инфографика ГПК
Санкции против Козака: что известно
- На заседании Совета национальной безопасности и обороны 2 февраля приняли решение о введении санкций против нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака. Указ подписал президент Владимир Зеленский.
- Таким образом телеканалы Козака, в частности, NewsOne, ZIK и "112 Украина" прекратили свое вещание.
- По информации СМИ, санкции наложили и на самолеты Козака и Медведчука.
- Украинские спецслужбы выяснили, что каналы Медведчука получали деньги из России. Финансировала компания "Донские угли", которая работает на оккупированной Луганщине.
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