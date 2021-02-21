Рятувальники 21 лютого оголосили значну сніголавинну небезпеку. Причиною цього стали значні снігопади у двох областях України.

Саме тому протягом 21 лютого у горах зберігатиметься 3 рівень сніголавинної небезпеки. Важливо Ні продуктів, ні ліків: мешканці сіл на Чернігівщині опинились в полоні негоди – відео Де буде небезпека сходження лавин у високогір'ї Закарпатської області;

у горах Львівської області. Водночас пресслужба Чорногірського гірського пошуково-рятувального посту поділилася світлиною засніженої вершини гори Піп Іван. Там станом на 08:10 температура повітря становила -6 градусів. Якою буде погода 21 лютого Погода в Україні у неділю, 21 лютого, буде хмарною, але з проясненнями. На Сході падатиме слабкий сніг, натомість у решті областей країни опадів не прогнозують.

Уночі морози не планують відступати. Однак вдень буде "плюсова" температура, найтепліше – на Закарпатті.

Синоптикиня Наталка Діденко закликала бути обережними під будинками, білбордами, великими деревами, великими конструкціями – можливі зсуви снігу та льоду. Більше про те, якою буде погода навесні – читайте за посиланням.