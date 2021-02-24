Украинцы в целом одобряют санкции против Медведчука: сторонники Шария, Мураева и ОПЗЖ – против
Многие украинцы слышали о санкциях, наложенных на лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука и его жену Оксану Марченко. И большинство поддерживает такие ограничения. Правда, есть и такие, кто высказывается против.
Источник:социологическая группа "Рейтинг"
Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного 22 – 23 февраля. В целом опросили 2 500 человек.
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Слышали ли украинцы о санкциях против Медведчука
- Да, наслышан – 40%.
- Да, что-то слышал об этом – 35%.
- Нет, впервые слышу (затруднились ответить) – 25%.
Поддерживаете ли Вы эти санкции
- Да – 58%.
- Нет – 28%.
- Затруднились ответить – 14%.
Те, кто поддерживает
- Знают о решении – 73%.
- Что-то слышали – 59%.
- Не знают – 33%.
Те, кто не поддерживает
- Знают о решении – 23%.
- Что-то слышали – 29%.
- Не знают – 35%.
Другие интересные моменты
- Во всех регионах заявляли, что слышали, в основном люди в возрасте 40 лет. Зато ничего не знает об этом молодежь – в среднем 23 – 25 лет.
- Среди тех, кто слышал – больше всего сторонников "Европейской Солидарности". Далее идут "Сила и честь", "Наши" экс-регионала Мураева, "Партия Шария", "Украинская стратегия" бывшего премьера Гройсмана и "Голос".
Слышали ли украинцы о санкциях против Медведчука: разделение по возрасту, регионам и электоральные симпатии / Cкриншот 24 канала
Представители каких партий больше всего поддерживают это решение
- "Европейская Солидарность" – 86%.
- "Свобода" – 83%
- "Голос" – 81%.
- "Сила и честь" – 78%.
- "Украинская стратегия" – 76%.
- "Слуга народа" – 71%.
- "Батькивщина" – 61%.
- УДАР – 60%.
- "За майбутнє" – 59%.
- "Радикальная партия" – 54%.
Кто не поддерживает
- "Наши" – 21%.
- ОПЗЖ – 15%.
- "Партия Шария" – 13%.
Санкции против Медведчука: электоральные симпатии / Cкриншот 24 канала
Подробнее о вышеуказанном опросе
- Участие в исследовании принимало население Украины в возрасте от 18 лет.
- Опрос проводился во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка – репрезентативная по возрасту, полу и типу поселения.
- Метод опроса – CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing). Говорится о телефонных интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки мобильных номеров.
- Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью – 0,95: не более чем 2,0%.
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Санкции против Медведчука: главное
- СНБО 19 февраля наложила санкции на нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука и его жену Оксану Марченко сроком на 3 года.
- В целом санкции применят против 19 юридических и 8 физических лиц. В частности, под санкции попадут и 5 самолетов, на которых летали из Киева в Москву.
- Кроме того, ограничения применят к компаниям, которые обслуживают эти самолеты. Они располагаются в России, Молдове и Украине. По словам главы СБУ Ивана Баканова, эти фирмы имеют отношение к молдавской авиакомпании JET4U S.R.L. и португальской JET4U LDA. Против них ввели санкции в конце января.
- Также СНБО приняла решение о возвращении в собственность государства части нефтепродуктопровода "Самара – Западное направление". Им владеет компания "ПрикарпатЗападтранс", которую связывают с Медведчуком.
- 2 февраля СНБО применила санкции против Тараса Козака. Также под удар попали телеканалы ZIK, NewsOne и "112 Украина", принадлежащие Козаку, но де-факто ими владеет Медведчук.
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