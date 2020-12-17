Одиозного "слугу" Брагара поймали на переписке в Раде: нардеп испугался некой Сергеевны
В сети обнародовали переписку нардепа от "Слуги народа" Евгения Брагара. Парламентарий, в частности, жалуется, что некая Сергеевна узнает о том, что в СМИ появилась его переписка с ней. Брагар запомнился тем, что предлагал бабушке продать собаку, чтобы заплатить за газ. Однако он был фигурантом и нескольких других скандалов.
Детали переписки Брагара с пани Сергеевной
Во время заседания Рады 17 декабря Брагар переписывался с абонентами Pravo Na Vse и Eugeniusz Fedorczuk. Об этом сообщает "Цензор.НЕТ". Также издание обнародовало соответствующие фото и видео.
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Главное – Сергеевне не показывать. Затем загугли и увидит. И будет мозг ****. Она в тех радовских переписках фигурирует. И аргумент, что я встречаюсь с учительницей, бесплатно публиковать никто не будет,
– отметил во время переписки Брагар.
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Чтоб Сергеевна не увидела: переписка Брагара в Раде / Фото " Цензор.НЕТ"
Как Брагар переписывался в Раде и переживал, чтобы Сергеевна не увидела: смотрите видео
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Предыдущие скандалы с участием Евгения Брагара
- В феврале во время эфира на одном из телеканалов в студию позвонила женщина. Она спросила политиков, как прожить на пенсию в 2 тысячи гривен, если за коммунальные услуги надо платить еще больше. На это Брагар предложил пенсионерке продать собаку "элитной породы" и заплатить за коммуналку. На самом же деле собака оказалась вовсе не элитной. Кроме того, Брагар обещал приехать к бабушке, но не явился.
- Затем Брагар снова попал в скандал – он предложил отменить историю в 5 классе школы. По его убеждению, курс – слишком легкий, а дети и без него являются перегруженными. Соответствующее обращение он направил в Минобразования.
- Также "слуга народа" заявил, что патриотическое кино не стоит финансировать, так как киноиндустрия – это бизнес. По его словам, есть фильмы, которые "нормально финансировались и вернули расходы". Среди них – ленты "95 квартала".
- Всем этим скандалам предшествовал еще один – в январе. Тогда народный избранник написал заявление в полицию на волонтера Анастасию Конфедерат. Последняя стала участницей неприятной ситуации. Она вместе с подругой возвращалась после похорон погибшего на Донбассе воина, и в автобусе попросила выключить российский фильм, который транслировали в салоне. В итоге в транспорте начался спор, водитель отказался выключать фильм, а пассажиры его поддержали. После этого волонтеры вышли из автобуса прямо посреди трассы.
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