В сети обнародовали переписку нардепа от "Слуги народа" Евгения Брагара. Парламентарий, в частности, жалуется, что некая Сергеевна узнает о том, что в СМИ появилась его переписка с ней. Брагар запомнился тем, что предлагал бабушке продать собаку, чтобы заплатить за газ. Однако он был фигурантом и нескольких других скандалов.

Детали переписки Брагара с пани Сергеевной

Во время заседания Рады 17 декабря Брагар переписывался с абонентами Pravo Na Vse и Eugeniusz Fedorczuk. Об этом сообщает "Цензор.НЕТ". Также издание обнародовало соответствующие фото и видео.

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Главное – Сергеевне не показывать. Затем загугли и увидит. И будет мозг ****. Она в тех радовских переписках фигурирует. И аргумент, что я встречаюсь с учительницей, бесплатно публиковать никто не будет,

– отметил во время переписки Брагар.

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Чтоб Сергеевна не увидела: переписка Брагара в Раде / Фото " Цензор.НЕТ"

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