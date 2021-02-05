Одиозного Микитася оставили под стражей: решение суда
Шевченковский суд Киева 5 февраля оставил под стражей экс-нардепа Максима Микитася. Политик будет оставаться в СИЗО до 27 февраля.
Источник: фейсбук Максима Микитася
Адвокаты подозреваемого просили суд изменить меру пресечения для Микитася.
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Решение Шевченковского районного суда Киева было вполне прогнозируемым и для стороны защиты, и непосредственно для нашего подзащитного,
– сказал адвокат Евгений Грушовец.
Адвоката Микитася вызывают на допрос
Он добавил, что после судебного заседания якобы получил звонок от следователя Нацполиции. Тот сообщил, что по заявлению прокурора на него открыли уголовное производство из-за разглашения данных следствия во время пресс-конференции. Грушовца вызвали на допрос.
Экс-нардепа оставили под стражей / Фото Микитася
В чем подозревают Микитася: главное
- Экс-нардепа и застройщика подозревают в похищении юриста Олега Мирошниченко. Когда-то тот работал на Микитася.
- По данным следствия, политик был заказчиком преступления, а исполнителем – Сергей Чернов.
- Антикоррупционные активисты считают, что похищение человека является следствием другого дела экс-нардепа – коррупционного. Речь идет о хищении имущества Нацгвардии.
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