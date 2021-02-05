Шевченковский суд Киева 5 февраля оставил под стражей экс-нардепа Максима Микитася. Политик будет оставаться в СИЗО до 27 февраля.

Источник: фейсбук Максима Микитася

Адвокаты подозреваемого просили суд изменить меру пресечения для Микитася.

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Решение Шевченковского районного суда Киева было вполне прогнозируемым и для стороны защиты, и непосредственно для нашего подзащитного,

– сказал адвокат Евгений Грушовец.

Адвоката Микитася вызывают на допрос

Он добавил, что после судебного заседания якобы получил звонок от следователя Нацполиции. Тот сообщил, что по заявлению прокурора на него открыли уголовное производство из-за разглашения данных следствия во время пресс-конференции. Грушовца вызвали на допрос.



Экс-нардепа оставили под стражей / Фото Микитася

Обратите внимание! 20 января защита Микитася уже оспаривала его заключение под стражу. Однако суд тогда не удовлетворил ходатайство и экс-нардепа оставили в СИЗО.

В чем подозревают Микитася: главное