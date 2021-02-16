Одиозная Штепа в суде назвала себя "настоящей патриоткой"
Скандальная бывшая городская глава Славянска Неля Штепа 16 февраля давала показания в суде Харькова. Женщина утверждает, что не призывала к отделению города от Украины и назвала себя "настоящей патриоткой".
Источник:Интерфакс – Украина
Штепа уверяет, что до того, как попала в плен, информировала о сложной ситуации в городе исполняющего обязанности президента Украины Александра Турчинова, премьер-министра Арсения Яценюка и тому подобное.
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Почему Штепа давала интервью российским СМИ
Штепа уверяет что была вынуждена дать интервью российским СМИ, потому что находилась в плену у боевиков, которые били ее и угрожали расстрелять ее семью. К слову, в этом интервью Штепа одобряла аннексию Крыма и действия президента России Владимира Путина.
Вы сегодня рассматриваете дела касательно сепаратизма против настоящего патриота, единственной женщины, которая боролась за то, чтобы не было войны,
– убеждает женщина.
Что говорила Штепа в суде
- Во время того как Штепа давала показания, она несколько раз плакала.
- Свои обвинения назвала бессмыслицей, бессмысленным и политическим заказом.
- Также она назвала обвинительный акт сфабрикованным, цель которого якобы скрыть истинных виновников войны в Украине и перевести развязывание войны на нее.
Дело Штепы: что известно
- Нелю Штепу задержали 11 июля 2014 года по подозрению в сепаратизме.
- К слову, это дело слушают сначала уже в пятый раз. В 2019 году Европейский суд по правам человека признал нарушения со стороны Украины по делу Штепы.
- Накануне Штепа попросила допросить пятого президента Петра Порошенко, Арсения Яценюка и еще 48 других свидетелей в суде.
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