Одиозная Неля Штепа находиться под домашним арестом: что известно
Орджоникидзевский районный суд Харькова изменил меру пресечения экс-главы Славянска Неле Штепе. Отныне она будет находиться под ночным домашним арестом.
Впрочем сторона обвинения просила о круглосуточном домашнем аресте экс-регионалки. Об этом сообщает "Суспильне".
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Поэтому судья Елена Глибко своим решением частично удовлетворила ходатайство прокурора по круглосуточному аресту.
Неля Штепа покинула зал суда еще до принятия изменения меры пресечения. Одиозная политик на заседании отвергла обвинения и просила назначить ей меру пресечения в виде личного обязательства.
Она подчеркнула, если бы была действительно виновной, то уже давно бы написала заявление на обмен.
Сегодня мы рассматривали ту "липу", которую уже рассматривали 20 сентября 2017 года. Сегодня новые прокуроры, и снова они хотят получить себе звездочки: не за что вам получать звездочки,
– произнесла Штепа.
Кроме этого, она отметила, что если бы хотела бежать, то для этого нужно просто было бы пересечь границу.
Что известно о Неле Штепе
- Во времена беглого экс-президента Виктора Януковича Штепа возглавляла Славянский городской совет. Кроме того, она была депутатом от "Партии регионов".
- Нардеп радовалась приходу российских военных в город. 11 июля 2014 года была задержана по подозрению в сепаратизме.
- Штепа заявила судьям, что призвала Путина войти в Славянск и "защитить" ее якобы из-за давления боевиков. Впрочем Европейский суд по правам человека признал нарушения со стороны Украины по делу депутата и обязал выплатить ей 3 600 евро.
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