Орджоникидзевский районный суд Харькова изменил меру пресечения экс-главы Славянска Неле Штепе. Отныне она будет находиться под ночным домашним арестом.

Впрочем сторона обвинения просила о круглосуточном домашнем аресте экс-регионалки. Об этом сообщает "Суспильне".

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Поэтому судья Елена Глибко своим решением частично удовлетворила ходатайство прокурора по круглосуточному аресту.

Неля Штепа покинула зал суда еще до принятия изменения меры пресечения. Одиозная политик на заседании отвергла обвинения и просила назначить ей меру пресечения в виде личного обязательства.

Она подчеркнула, если бы была действительно виновной, то уже давно бы написала заявление на обмен.

Сегодня мы рассматривали ту "липу", которую уже рассматривали 20 сентября 2017 года. Сегодня новые прокуроры, и снова они хотят получить себе звездочки: не за что вам получать звездочки,

– произнесла Штепа.

Кроме этого, она отметила, что если бы хотела бежать, то для этого нужно просто было бы пересечь границу.

Что известно о Неле Штепе