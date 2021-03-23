В одиночестве можно не надевать: в Минздраве уточнили требование о ношении масок в красной зоне
Кабмин 23 марта обязал людей носить маски на улицах в красной зоне. Однако это требование касается тех случаев, когда социальной дистанции невозможно соблюсти.
Источник:BBC
Следовательно, если человек гуляет в парке в одиночестве, маску можно не надевать. Об этом заявили в Министерстве здравоохранения.
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Как будет действовать полиция
Заместитель директора департамента коммуникаций МВД Ярослав Тракало рассказал, что стражи порядка будут разъяснять людям правила и просить надеть маску, сообщает "Сегодня". При отказе человека будет ждать штраф.
Если протокол выносится на месте, то 170 гривен штраф. А если постановление, то 17 тысяч гривен,
– заметил чиновник.
По словам Тракала, постановление выносят, когда нарушение зафиксировали в общественном транспорте или государственном учреждении.
В каких местах надо надевать маску в красной зоне
- парки,
- памятники культурного и исторического наследия;
- площади, бульвары, проспекты;
- улицы, дороги, переулки, спуски, проезды, пешеходные и велосипедные дорожки;
- пляжи;
- кладбища.
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