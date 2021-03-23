Кабмин 23 марта обязал людей носить маски на улицах в красной зоне. Однако это требование касается тех случаев, когда социальной дистанции невозможно соблюсти.

Следовательно, если человек гуляет в парке в одиночестве, маску можно не надевать. Об этом заявили в Министерстве здравоохранения.

К теме В красных зонах Кабмин запретил выходить на улицы без масок

Как будет действовать полиция

Заместитель директора департамента коммуникаций МВД Ярослав Тракало рассказал, что стражи порядка будут разъяснять людям правила и просить надеть маску, сообщает "Сегодня". При отказе человека будет ждать штраф.

Если протокол выносится на месте, то 170 гривен штраф. А если постановление, то 17 тысяч гривен,

– заметил чиновник.

По словам Тракала, постановление выносят, когда нарушение зафиксировали в общественном транспорте или государственном учреждении.

В каких местах надо надевать маску в красной зоне

парки,

памятники культурного и исторического наследия;

площади, бульвары, проспекты;

улицы, дороги, переулки, спуски, проезды, пешеходные и велосипедные дорожки;

пляжи;

кладбища.

Обратите внимание! По состоянию на 23 марта в красной зоне находятся 8 областей: Львовская, Киевская, Одесская, Житомирская, Сумская, Ивано-Франковская, Черновицкая, Закарпатская.