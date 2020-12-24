Многие украинцы все чаще сталкиваются с вопросом о том, когда праздновать Рождество. Украина является одной из немногих стран мира, которая имеет в календаре 2 даты по христианскому празднику.

У православных христиан и греко-католиков соответствующий праздник – 7 января, одновременно римо-католики отмечают Рождество 25 декабря. Подробнее об этом – в сюжете 24 канала.

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Однако для некоторых украинцев обе даты являются праздничными. Некоторые рассказывают, что из-за того, что родственники живут заграницей – для них привычным является празднование Рождества и 25 декабря, и 7 января.

Две даты Рождества

Православные, католики и другие христианские церкви в мире отмечают Рождество 25 декабря. В кругах высшего духовенства Украины в последние годы также обсуждают возможность перехода на единую дату празднования.

Однако не все украинцы готовы согласиться с соответствующими решениями духовенства. Однако есть граждане, которые убеждены, что для того, чтобы уважать традиции и обычаи – нужно знать историю, которая в соответствующем вопросе ведет к 25 декабря.

Празднование 25 декабря

И католики и православные на самом деле празднуют Рождество 25 декабря, впрочем по разным календарям. Уже более 100 лет мир живет по григорианскому календарю, который признали в большинстве стран мира, касается это и Украины.

Однако граждане Украины преимущественно празднуют религиозные праздники "по старому стилю" – юлианскому календарю, который отстает от другого на 13 дней. Впрочем религиоведы отметили, что переходный период уже начался.

То что мы задаем себе вопрос: "А когда?" – это уже свидетельствует о том, что эти изменения происходят. Однако для людей вопрос перехода на один из календарей касается самоидентификации,

– рассказала религиевед Анна Кулагина-Стадниченко.

Православные прихожане против перехода

Согласно социологическим опросам, более половины православных прихожан не поддерживают переход своей церкви на григорианский календарь, в том числе и против празднования Рождества в конце декабря.

Предстоятель ПЦУ, митрополит Киевский и всея Украины Епифаний отмечал, что пока нет переходного периода. "Когда церковь к этому созреет, когда верующие к этому созреют, конечно – тогда будет соответствующее решение", – сказал он.



Некоторые прихожане не поддерживают переход на григорианский календарь / Скриншот с видео

Эксперты по религиозным вопросам заметили, что украинцы, которые веруют, хотя и должны быть активными в вероисповедании, принять решение должна церковь. По словам религиеведа Анны Кулагиной-Стадниченко, многие рядовые прихожаны, которые активно не вовлечены в процесс – ждут от церкви приказа о переходе на определенный календарь.

Опасения церкви

В то же время церковь боится разделение. Предстоятель Православной Церкви Украины сказал, что заставлять верующих к переходу не имеют права. Впрочем во время богослужений они активно проводят разъяснительные работы с прихожанами, объясняя разницу и необходимость перехода в будущем.

Мы видим, что в других поместных церквях, в свое время перешли на новый календарь, есть определенные разделения. Остались те, которых называют "старостильниками",

– сказал предстоятель ПЦУ Епифаний.

Уверенные шаги к переходу

В Украине 3 года назад католическое Рождество, а именно 25 декабря, признали государственным выходным. Для граждан рождественские ярмарки с разнообразными вкусностями и символическими атрибутами уже привычные Однако – все более похожи на европейские традиционные ярмарки.

В то же время практику украшать дома в Украине переняли с Запада. Все это – маленькие, впрочем уверенные шаги к переходу. Религиоведы и собственно и церковь, хотя ни не называют сроков, и все говорят, что переход состоится.

Также с переходом на григорианский календарь изменится не только дата празднования Рождества, но и других религиозных дат – например, Николая дети будут ждать уже не 19, а 6 декабря.



С переходом изменится дата празднования религиозных дат / Скриншот с видео