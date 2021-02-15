Один пи***ас его терроризировал, – Богдан о смерти посла Украины в Китае
Накануне в возрасте 64 лет скончался посол Украины в Китае Сергей Камышев. Андрей Богдан заявил, что дипломата длительное время "терроризировали увольнением".
Источник:Фейсбук Андрея Богдана
Бывший руководитель Офиса президента прокомментировал смерть Сергея Камышева, отметив, что она могла наступить из-за давления.
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Что Богдан написал в связи со смертью Камышева
Он отметил Камышева как честного, профессионального и искреннего человека, легенду дипломатии.
Последние полгода один пи***ас терроризировал его увольнением, потому что "человек Богдана". Тупому уроду непонятно, что такое профессионализм, и непонятно, что такое интересы государства,
- отметил бывший глава ОП.
Богдан также пригрозил человеку, который терроризировал Камышева, тюрьмой, однако не назвал его имени.
Умер Сергей Камышев: что известно
- Посол Украины в Китае умер 14 февраля. Предварительная причина смерти 64-летнего дипломата – обширный инфаркт.
- Камышев возглавлял украинское посольство в Пекине в 2004 – 2009 годах. В октябре 2019 года Владимир Зеленский повторно назначил его на эту должность.
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