Накануне в возрасте 64 лет скончался посол Украины в Китае Сергей Камышев. Андрей Богдан заявил, что дипломата длительное время "терроризировали увольнением".

Бывший руководитель Офиса президента прокомментировал смерть Сергея Камышева, отметив, что она могла наступить из-за давления.

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Что Богдан написал в связи со смертью Камышева

Он отметил Камышева как честного, профессионального и искреннего человека, легенду дипломатии.

Последние полгода один пи***ас терроризировал его увольнением, потому что "человек Богдана". Тупому уроду непонятно, что такое профессионализм, и непонятно, что такое интересы государства,

- отметил бывший глава ОП.

Богдан также пригрозил человеку, который терроризировал Камышева, тюрьмой, однако не назвал его имени.

Обратите внимание! Андрей Богдан ранее часто критиковал нынешнего главу ОП Андрея Ермака. В частности, обвинял его в" зачистке " тех, кого Богдан привел к власти.

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