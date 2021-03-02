Оказывается, с 2014 по 2019 год Украина тратила на работу полиции в полтора раза больше (пропорционально ВВП), чем Россия и Беларусь!

Україна – поліцейська держава?

Як видно з графіку, країни світу в середньому витрачають на роботу поліції близько 1% ВВП (Білорусь і Росія у 2017 – 2019 роках також знизили свої витрати до цього рівня). Натомість Україна щороку витрачала на роботу поліції в 1,4–1,7 раза більше.

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Загалом, витрати України на підтримку правопорядку (в яких МВФ враховує витрати на поліцію, суди, в'язниці, пожежну службу та інші витрати на безпеку, крім військових) у 2019 році сягнули 3,6% ВВП. Це один з найвищих показників у світі. Продовж останніх 10 років Україна впевнено входить у першу десятку країн за цим показником.

Нагадаємо, що минулого тижня, ми наводили дані Світового банку про оцінку рівня верховенства права в Україні за 2016 рік, згідно з якими Україна перебувала на 158 місці у світі.

За даними 2019 року, Україна піднялася на два щаблі та посіла 156 місце.

Отже, у порівнянні з 2016 роком, співвідношення ціни та якості забезпечення верховенства права в Україні не змінилося і лишається на кричуще низькому рівні.



Витрати на поліцію (пропорційно ВВП) в Україні у 2014 – 2019 роках / Графіка Ціна держави

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Це без врахувань витрат на Національну гвардію.