Смотрите видео потопа на Химической в Одессе

Больше всего от наводнения пострадал перекресток Химической и Промышленной . На обнародованных в сети фото и видео видно, что уровень воды достигает примерно 50 сантиметров. И его с трудом одолевают даже грузовики, а что уж говорить о легковушках.

Потоп в Одессе: подробности

Из-за подтопления пострадал общественный транспорт. В частности, не работал троллейбус №8.

По состоянию на 16:00 коммунальные службы до сих пор не смогли решить проблему, хотя еще утром специальный автомобиль, призванный ликвидировать засор ливневой канализации, был на месте.

Местные жители говорят, что этот участок подтапливается регулярно – после каждого ливня.

Вследствие обильных осадков через дождеприемники в коллектор часто попадает мусор и различные инородные предметы. Из-за этого и возникло закупоривание общесплавного коллектора. Сейчас закупорку уже устранили, уровень воды снижается, работы по прочистке продолжаются,

– рассказали в "Инфоксводоканале".

Одессу затопило не на шутку / Фото издания "Думская" и скриншоты видео