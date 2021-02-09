После сильных снегопадов Одессу затопило: плавают даже грузовики – фото, видео
Лишь недавно Одессу накрывал мощный снежный шторм. Однако в городе потеплело до 7 градусов выше нуля, и снег растаял. В результате некоторые одесские улицы 9 февраля превратились в огромные озера.
Источник:"Думская"
Больше всего от наводнения пострадал перекресток Химической и Промышленной. На обнародованных в сети фото и видео видно, что уровень воды достигает примерно 50 сантиметров. И его с трудом одолевают даже грузовики, а что уж говорить о легковушках.
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Смотрите видео потопа на Химической в Одессе
Потоп в Одессе: подробности
- Из-за подтопления пострадал общественный транспорт. В частности, не работал троллейбус №8.
- По состоянию на 16:00 коммунальные службы до сих пор не смогли решить проблему, хотя еще утром специальный автомобиль, призванный ликвидировать засор ливневой канализации, был на месте.
- Местные жители говорят, что этот участок подтапливается регулярно – после каждого ливня.
Вследствие обильных осадков через дождеприемники в коллектор часто попадает мусор и различные инородные предметы. Из-за этого и возникло закупоривание общесплавного коллектора. Сейчас закупорку уже устранили, уровень воды снижается, работы по прочистке продолжаются,
– рассказали в "Инфоксводоканале".
Одессу затопило не на шутку / Фото издания "Думская" и скриншоты видео
Ситуация на других улицах – не лучше
- Также вода накрыла Таможенную площадь, где потоп еще возник накануне вечером. Здесь вода течет из-под земли через люк.
Потоп на Таможенной в Одессе: смотрите видео
- В то же время "плавают" авто на улице Нефтяников. А как передвигаться пешеходам – остается загадкой.
Что происходило на Нефтяников: смотрите видео
Какую погоду следует ожидать в Одессе в ближайшие сутки
- Температура в городе 10 февраля ниже нуля не опустится. И как ночью, так и днем будет довольно тепло.
- В ночное время суток температура будет колебаться от +5 до +7. А в дневное – 8... 10 тепла.
- Днем в среду в Одессе будет солнечно. Правда, есть вероятность небольших облаков.
- Ветер будет дуть в юго-западном направлении. Его скорость составит 7 – 12 метров в секунду.
Информация взята с сайта Укргідромецентру.
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