Сухогруз Ocean Glory под американским флагом вечером 24 марта прибыл в порт Одессы. Сообщают, что на нем привезли армейские внедорожники, которые передадут украинской армии.

В контейнерах судна находятся 35 автомобилей HMMWV, которые используют в армии США. Корабль должны разгрузить в течение суток, общий вес груза – примерно 350 тонн.

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Об автомобилях HMMWV

Эти авто создали и приняли на вооружение в 1980 году. С тех пор их использовали в большинстве вооруженных конфликтов, где среди участников была армия США. Более распространенное название автомобилей – Humvee.



HMMWV на параде ВСУ / Фото Avto-nomer

За 40 лет истории у модели было много модернизаций. Их делали, чтобы адаптировать авто к различным потребностям. К примеру выпускали бронированные машины и быстрые. Также есть гражданская модернизация, идущая под брендом Hummer.



Одна из моделей Hummer / Фото Stone Forest

Какое судно привезло груз

Сухогруз Ocean Glory специализируется именно на военных перевозках. Его построили в 2015 году. Судно – длиной 171 метр и имеет ширину 25 метров. Максимальный вес, который он может перевозить – примерно 20 000 тонн.



Сухогруз, который привез военные автомобили / Фото "Думская"

Обратите внимание! В США продолжается усиленный курс подготовки экипажа патрульных катеров типа "Айленд". Штаты должны передать новенькие катера на вооружение ВМС ВСУ. Катера должны поступить в Украину до конца первого полугодия 2021 года.