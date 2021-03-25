В Одессу прибыли военные авто США для украинской армии: всего их несколько десятков – фото
Сухогруз Ocean Glory под американским флагом вечером 24 марта прибыл в порт Одессы. Сообщают, что на нем привезли армейские внедорожники, которые передадут украинской армии.
Источник:"Думская"
В контейнерах судна находятся 35 автомобилей HMMWV, которые используют в армии США. Корабль должны разгрузить в течение суток, общий вес груза – примерно 350 тонн.
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Об автомобилях HMMWV
Эти авто создали и приняли на вооружение в 1980 году. С тех пор их использовали в большинстве вооруженных конфликтов, где среди участников была армия США. Более распространенное название автомобилей – Humvee.
HMMWV на параде ВСУ / Фото Avto-nomer
За 40 лет истории у модели было много модернизаций. Их делали, чтобы адаптировать авто к различным потребностям. К примеру выпускали бронированные машины и быстрые. Также есть гражданская модернизация, идущая под брендом Hummer.
Одна из моделей Hummer / Фото Stone Forest
Какое судно привезло груз
Сухогруз Ocean Glory специализируется именно на военных перевозках. Его построили в 2015 году. Судно – длиной 171 метр и имеет ширину 25 метров. Максимальный вес, который он может перевозить – примерно 20 000 тонн.
Сухогруз, который привез военные автомобили / Фото "Думская"
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