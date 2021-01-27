Одессу накрыл снегопад и "деревопад": невероятные фото и видео
Одессу 27 января засыпало снегом, который начался еще ночью. Улицы полностью замело, что осложнило движение транспорта. Кроме этого, сильный ветер повалил много деревьев в городе.
Снег в Одессе падает до сих пор. Снежный покров уже достиг 6-8 сантиметров.
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Какова ситуация со снегом в Одессе
Движение транспорта затруднено, центр города практически "стоит". Местные власти порекомендовали одесситам, по возможности, остаться дома.
Где возникли пробки
- Среднефонтанская улица,
- Краснова,
- Водопроводная,
- проспект Небесной Сотни и прилегающие улицы,
- Объездная дорога.
Коммунальщики усиленно работают, расчищая тротуары и посыпая дороги солью. Также на место прибыли 90 машин спецтехники.
Одессу засыпало снегом / Фото "Думская":
"Деревопад" в Одессе
Согласно прогнозам, ситуация будет усложняться, ведь, кроме снега, в городе – шквальный ветер. Его порывы достигают 15-20 метров в секунду.
Очевидцы публикуют видео и фото поваленных деревьев. В сети шутят, что вместе со снегом в Одессу пришел "деревопад".
Поваленная ветка дерева в Одессе, смотрите видео:
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