Одессу 27 января засыпало снегом, который начался еще ночью. Улицы полностью замело, что осложнило движение транспорта. Кроме этого, сильный ветер повалил много деревьев в городе.

Источник: 24 канал, "Думская"

Снег в Одессе падает до сих пор. Снежный покров уже достиг 6-8 сантиметров.

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Какова ситуация со снегом в Одессе

Движение транспорта затруднено, центр города практически "стоит". Местные власти порекомендовали одесситам, по возможности, остаться дома.

Где возникли пробки

Среднефонтанская улица,

Краснова,

Водопроводная,

проспект Небесной Сотни и прилегающие улицы,

Объездная дорога.

Коммунальщики усиленно работают, расчищая тротуары и посыпая дороги солью. Также на место прибыли 90 машин спецтехники.

Одессу засыпало снегом / Фото "Думская":

"Деревопад" в Одессе

Согласно прогнозам, ситуация будет усложняться, ведь, кроме снега, в городе – шквальный ветер. Его порывы достигают 15-20 метров в секунду.

Очевидцы публикуют видео и фото поваленных деревьев. В сети шутят, что вместе со снегом в Одессу пришел "деревопад".